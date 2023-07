Inter wygrał walkę o Samardzica

Inter według medialnych doniesień wygrał walkę o duży talent Serie A – Lazara Samardzica. Taką informację podał między innymi Fabrizio Romano. Czołówka Serie A biła się o podpis tego zawodnika.

Lazar Samardzić to nazwisko, które z pewnością warto zapamiętać. 21-letni jest talentem z Serie A. Biła się o niego czołówka ligi włoskiej. Według informacji Fabrizio Romano, Samardzić ma być zdecydowany na transfer do Interu. Udinese ma być zadowolone z oferty, opiewającej na 15 milionów euro + Giovanni Fabian (wyceniany przez Transfermarkt na 6 milionów).

Inter are prepared to close and seal Lazar Samardzic deal at the beginning of next week after €15m bid to Udinese plus Giovanni Fabbian included with buy back option ⚫️🔵 #Inter

Samardzic wants Inter and he's pushing since June, five year deal ready. It's really close. pic.twitter.com/UR97gTxGgX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023