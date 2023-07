Crystal Palace sprowadzi brazylijski talent

Crystal Palace wkrótce ma dokonać bardzo ciekawego transferu. Do klubu z Premier League ma trafić Matheus Franca. Jak donoszą media, Crystal Palace zapłaci za 19-latka 20 mln euro + 10 mln w bonusach.

Jak donoszą media, Matheus Franca wkrótce podpisze kontrakt z Crystal Palace. Drużyna z Premier League ma zapłacić za Brazylijczyka 20 milionów euro + 10 milionów euro bonusu. Taką informację podał między innymi Fabrizio Romano. Jednym z warunków bonusu jest zgarnięcie Złotej Piłki. Wówczas Crystal Palace zapłaci 5 milionów. Ponadto Flamengo zapewniło sobie 20% od przyszłej sprzedaży.

Crystal Palace are set to sign Brazilian talent Matheus França! Documents are being exchanged between clubs — here we go 🚨🔵🔴🇧🇷 #CPFC

Understand Flamengo will receive €20m fixed fee plus €10m in add-ons.

Medical booked for next week, as per @cahemota. Done deal. pic.twitter.com/Kb5RZuOTTU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023