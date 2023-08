Marco Verratti coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja, że Marco Verratti znalazł się pod lupą Al Hilal. Wygląda na to, że transfer Włocha jest coraz bardziej realny.

Pomocnik od 2012 roku jest piłkarzem Paris Saint-Germain. 30-latek w ekipie mistrza Francji spędził prawie całą swoją karierę. Wygląda na to, że w niedługim czasie Włoch zmieni barwy klubowe na zespół z ligi saudyjskiej. W ostatnim czasie media donosiły, że Al Hilal jest mocno zainteresowany Verrattim i poczynił pierwsze kroki w ramach sprowadzenia zawodnika. Klub kontaktował się z pomocnikiem reprezentacji Włoch, badając czy piłkarz jest zainteresowany przenosinami. Jak informuje Fabrizio Romano, Marco Verratti dogadał szczegóły kontraktu z Al Hilal i jest zdecydowany na przenosiny. Powagę całej sytuacji dodaje fakt, że pomocnik rozegrał ani minuty w towarzyskim meczu paryżan z Interem. Wygląda na to, że saga transferowa wkrótce dobiegnie końca. Kwota transferu ma oscylować w okolicach 30 milionów euro.

Zero minutes for Marco Verratti today vs Inter. One more time, very clear that he has already agreed terms with Al Hilal but no agreement between clubs. 🇮🇹

PSG could look at different solutions for Verratti as Al Khelaifi wants more than €30m fee. pic.twitter.com/oYo2XX3Y0V

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023