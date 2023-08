Oficjalnie: Carlitos został piłkarzem PAS Lamia

Wiele spekulowało się o przyszłości Carlitosa w ostatnim czasie. W końcu znamy finał jego historii. Jak donoszą media, Carlitos opuścił Legię i został piłkarzem greckiego klubu – PAS Lamia.

Carlitos znalazł nowy klub

Carlitos w ostatnim sezonie nie był już tak ważnym elementem drużyny, jakim był zaraz na początku swojej przygody w Ekstraklasie. W ostatnich rozgrywkach nie łapał się do pierwszego składu i często rozpoczynał mecze na ławce rezerwowych. Hiszpan znakomicie przywitał się z Ekstraklasą. W swoim debiutanckim sezonie w Wiśle Kraków (2017/2018) został królem strzelców, z ilością 24 trafień w 36 meczach. Jego dobra gra dla Białej Gwiazdy poskutkowała transferem do Legii Warszawa. Napastnik dla stołecznego klubu w 78 spotkaniach strzelił 25 goli. Carlitos zaliczył już rozłąkę z Wojskowymi w 2019 roku. Wtedy trafił do klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Al Wahda. Rok później przeniósł się do Panathinaikosu. W 2022 roku ponownie związał się z Legią Warszawa. Jego ostatni sezon nie był najlepszy. 33-latek rozglądał się za nowym klubem. Oficialna strona Greckiego Pas Lamia potwierdziła, że Carlitos został ich nowym zawodnikiem. Piłkarz trafił do zespołu za darmo.

Dokąd trafił Hiszpan?

PAS Lamia to klub z greckiej Super League. W ostatnim sezonie zespół zajął przedostatnie miejsce w lidze, po zasadniczej części sezonu. Następnie w grupie spadkowej zajęli pierwsze miejsce gwarantujące utrzymanie.

Fot. PAS Lamia officail site