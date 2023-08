Raków sprzedaje swojego piłkarza do klubu z Ekstraklasy

Raków Częstochowa podczas letniego okienka transferowego dokonał wielu ciekawych zakupów. Tym razem jednak, drużyna mistrza polski sprzedaje swojego piłkarza do innego klubu Ekstraklasy.

Mateusz Wdowiak odchodzi z ekipy Mistrza Polski

Medaliki liczą na awans do fazy grupowej w europejskich pucharach. Tego lata do klubu dołączyli między innymi Srdjan Plavisi, Stratos Svarnas oraz John Yeboah. Dzięki dotychczasowym zakupom Medaliki zdołały awansować do III eliminacji do Ligi Mistrzów. Raków tym razem postanowił sprzedać piłkarza. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, z klubu odejdzie Mateusz Wdowiak.

Będzie to transfer wewnątrz naszej ligi, ponieważ pomocnik Medalików dołączy do drużyny Zagłębia Lubin. Wdowiak zwiąże się z ekipą Miedziowych 3-letnią umową. Kwota transferu nie jest znana. Portal Tranfsermarkt wycenia piłkarza na 800 tysięcy euro. W zeszłym sezonie 26-latek rozegrał dla Rakowa 40 spotkań, co przełożyło się na 6 goli i 4 asysty. Wdowiak w barwach Rakowa Częstochowy występuje od 2021 roku. Jego poprzednim klubem była Cracovia.

🚨Jest ostateczne zielone światło od Rakowa i piłkarza. Mateusz Wdowiak w najbliższych dniach przejdzie testy medyczne i zostanie piłkarzem Zagłębia Lubin. Podpisze trzyletni kontrakt: https://t.co/7zIClqkyxl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 4, 2023

Zagłębie Lubin jest równie aktywne w obecnym oknie transferowym co aktualny Mistrz Polski. Do drużyny Miedziowych dołączyło 9 piłkarzy. Mateusz Wdowiak będzie przydatnym wzmocnieniem w linii pomocy. Z klubu odeszło 13 zawodników. Największe pieniądze Zagłębie zarobiło na sprzedaży Łukasza Łakomego, który za 1,40 miliona euro przeszedł do Young Boys.

Z kim Raków zmierzy się w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów?

Po wygranym dwumeczu z Qarabagiem, Medaliki poznały kolejnego rywala w dalszej fazie eliminacji. Przeciwnikiem Rakowa będzie cypryjski Aris. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Częstochowie 8 sierpnia o godzinie 20:00. Rewanżowe starcie zaplanowane jest na 15 sierpnia na godzinę 19:00. Obydwa mecze będzie można oglądać na antenie TVP Sport.