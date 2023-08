Kto spadnie z La Liga 2023/2024? Bukmacherzy już wiedzą!

Już w najbliższy weekend ruszy La Liga, a zatem to ostatnia pora na wyłapanie najlepszych kursów na przedsezonowe zakłady. Kto spadnie z ligi hiszpańskiej w sezonie 2023/2024? Bukmacherzy oszacowali szanse!

Cadiz jak zwykle w gronie faworytów

Hiszpańskie Cadiz to taka nasza Stal Mielec. Gdy już gra w najwyższej klasie rozgrywkowej, to jest typowany w roli faworyta do spadku. Poza Cadiz spore szanse na spadek mają beniaminki, czyli Las Palmas, Deportivo Alaves i Granada. Największym „pewniaczkiem” wcale nie jest zespół, który awansował ścieżką barażową – Deportivo Alaves, a wicemistrz drugiej ligi hiszpańskiej – Las Palmas. Bezpiecznie nie może czuć się także Almeria, która w poprzednim sezonie uplasowała się tuż nad strefą spadkową. Obstaw zakłady przedsezonowe w BETFAN.

Co w praktyce oznaczają kursy bukmacherskie wystawione przez legalnego, polskiego bukmachera Betfan? Typując spadek Las Palmas za 100 złotych można wygrać 176 złotych. Stawiając na degradację Almerii za 100 złotych dostaniesz 266 złotych.

Kto z najmniejszymi szansami na spadek?

Najmniejsze szanse na spadek mają oczywiście Real Madryt, Barcelona i Atletico Madryt. Kluby nawet nie zostały wymienione w ofercie. Jedyną szansą na ich spadek byłaby degradacja dokonana przez zarządzających ligą hiszpańską. Spośród drużyn dostępnych w ofercie, najmniejsze szanse na spadek mają Real Sociedad, Athletic Bilbao i Villarreal.