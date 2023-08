Śląsk Wrocław ma nowego piłkarza

Śląsk Wrocław podczas letniego okna transferowego dokonał wielu transferów. Wrocławianie się nie zatrzymują i dokonali kolejnego wzmocnienia. Klub zaprezentował Petera Pokornego jako ich nowego piłkarza.

Śląsk dokonuje ciekawych transferów

Śląsk ma nadzieję, że nadchodzący sezon będzie dużo lepszy niż poprzedni. Wrocławianie do ostatniej kolejki musieli bronić się przed spadkiem i zajęli 15 miejsce na koniec rozgrywek. Z drużyny odeszła największa gwiazda ekipy John Yeboah. Niemiec wzmocnił ligowego rywala – Raków Częstochowa. Śląsk zarobił na zawodniku 1,5 miliona euro. Do zespołu dołączył za to, między innymi: Cameron Borthwick-Jackson, Aleks Petkov oraz Mateusz Żukowski. Wrocławianie postanowili wzmocnić środek pola. Klub z województwa dolnośląskiego poinformował, że ich nowym piłkarzem został Peter Pokorny. Kwota transferu nie jest znana. Portal Transfermarkt wycenia 22-latka na 500 tysięcy euro.

Peter Pokorný piłkarzem Śląska! 🇮🇹 🇸🇰 22-letni pomocnik podpisał z wrocławskim klubem kontrakt do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. 📝 Witamy we Wrocławiu, Peter! 👋 ➡️ https://t.co/1zh514fFlQ pic.twitter.com/A3w5MynsqC — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) August 9, 2023

Peter Pokorny trafia do Śląska Wrocław z ligi węgierskiej

Słowak w swojej piłkarskiej karierze grał między innymi dla RB Salzburg i Realu Sociedad, skąd trafił. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Fehervarze. Dla węgierskiego klubu zagrał w 27 meczach.