Bilety na derby Łodzi sprzedały się jak świeże bułeczki

Bilety na derby Łodzi interesują wszystkich kibiców Ekstraklasy, którzy mieli możliwość wybrać się na stadion. Mecz Widzewa z ŁKSem będzie wydarzeniem 4. kolejki Ekstraklasy. Bilety były dostępne, ale bardzo szybko się rozeszły, a ostatnie sztuki sprzedano około 12:30 w piątek!

Bilety na Widzew – ŁKS, cena

Hitem 4. kolejki Ekstraklasy będzie mecz Widzewa Łódź z ŁKSem Łódź. Będą to pierwsze derby Łodzi od 11 lat. Nie dziwne więc, że zainteresowanie biletami były ogromne. Można było je nabyć na stronie Widzewa. Jakie były ceny biletów na derby Łodzi? Derby należą według cennika Widzewa do kategorii A, czyli tej najdroższej. Za normalny bilet na spotkanie Widzew – ŁKS należy zapłacić minimum 50 złotych, a cena sięga nawet do 140 złotych.

Bilety na derby Łodzi wyprzedały się jak świeże bułeczki

Kibice z Łodzi należą do najbardziej zagorzałych w Polsce i po raz kolejny dali o sobie znać. Ostatnie sztuki biletów na Widzew – ŁKS były widoczne nieco po 12:00. Już o 12:30 nie było żadnych wejściówek! Stadion w Łodzi powinien zatem zostać wypełniony po brzegi. Przegapiłeś bilety? Nie przegap znakomitej oferty BETFAN, który oferuje kurs 100 na wygraną Widzewa albo ŁKS!

Fot. Pressfocus