Wielki HIT transferowy. Harry Kane zagra w Bayernie!

Jedna z najbardziej gorących sag w letnim okienku transferowym, właśnie dobiega końca. Jak informują media, Tottenham zaakceptował ofertę Bayernu Monachium i tym samym, Harry Kane zostanie piłkarzem drużyny z Bundesligi.

Saga transferowa z przenosinami, Herrego Kanea do innego klubu trwała od samego początku lata. Reprezentant Anglii najbardziej łączony był z Manchesterem United oraz Bayernem Monachium. Szybko stało się jasne, że napastnik nie trafi na Old Trafford i w grze o 30-latka pozostał Bayern, który w negocjacjach z Tottenhamem był cierpliwy.

Przyniosło to pozytywne skutki, ponieważ w końcu od czasu odejścia Roberta Lewandowskiego, w Bayernie kibice tego klubu będą mogli cieszyć się dziewiątką z prawdziwego zdarzenia. Potrzeba światowej klasy napastnika była widoczna w poprzednim sezonie. Bayern Monachium dopiął swego i jak informują media, Harry Kane zostanie piłkarzem Bawarczyków. Napastnik podpisze z nowym klubem 4-letni kontrakt. Tottenham za swojego napastnika otrzyma od zespołu z Bundesligi 100 milionów euro. Kwota transferu może urosnąć o 20 milionów euro, przez ewentualne bonusy zawarte w umowie.

Transferem do Bundesligi, Harry Hane mocno komplikuje sobie szanse na rekord strzelecki w Premier League. Najlepszym strzelcem w historii ligi angielskiej jest – Alan Shearer. Emerytowany piłkarz strzelił 260 goli w swojej rodzimej lidze. Harry Kane depcze mu po piętach, ponieważ jak do tej pory zdobył 213 trafień. Transfer do ligi niemieckiej bardzo utrudnia pobicie mu rekordu strzeleckiego.

Harry Kane to FC Bayern, here we go! Deal completed between all parties as Kane has given final green light 🚨🔴

Tottenham to receive €100m fixed fee plus add-ons up to €20m package.

Kane will sign a four year deal, he’ll fly to Germany today.

Medical booked. Done deal. pic.twitter.com/iervbXzkwt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023