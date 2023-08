Chelsea vs Liverpool – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.35 Chelsea vs Liverpool Poniżej 2.5 gola w meczu 1 Obstaw

11 sierpnia – miliony fanów na całym świecie odliczało codziennie do tego dnia, ponieważ w piątek wystartowała Premier League. Zdaniem wielu ekspertów najlepsza i najbardziej atrakcyjna liga. W poprzedniej kampanii przez większość sezonu myślano, że Arsenal przewodząc w tabeli nareszcie sięgnie po upragniony tytuł, jednak w drugiej części sezonu tak jakby nie wytrzymywali kondycyjnie i dopadł ich kryzys. Wtedy do głosu doszedł Manchester City i do końca już nie oddał najwyższego stopnia podium. Na brak emocji nie można narzekać w pierwszej kolejce, ponieważ od razu dojdzie do hitowego starcia: Chelsea podejmie Liverpool. Która drużyna lepiej wejdzie w sezon? Przekonamy się w niedzielę 13 sierpnia o godzinie 17:30. Jak mawia klasyk: „siadamy głęboko w fotelach, zapinamy pasy i startujemy”. Zapraszam do lektury!

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Chelsea vs Liverpool – typy bukmacherskie

Jedno jest pewne: obie drużyny wypaść gorzej nie mogą, szczególnie ekipa z Londynu, która ma za sobą jeden z najgorszych sezonów. „The Blues” zajęli 12. miejsce, ponieśli aż 16 porażek i mogą się pochwalić ujemnym bilansem bramkowym. Bardzo też martwiła gra w ataku, gdzie strzelili zaledwie 38 bramek. To już więcej goli zdobyły drużyny ze strefy spadkowej jak Leeds United czy Leicester City. Wracając do poprzedniego sezonu i spotkań Chelsea na Stamford Bridge zaobserwowałem jedno: ze wszystkimi drużynami z czołówki jak City, Arsenal, Manchester United i Newcastle padały maksymalnie dwie bramki, więc fajerwerków nie było. Mało tego jak popatrzymy w historię spotkań między Chelsea, a Liverpoolem to cztery ostatnie mecze kończyły się bezbramkowym remisem. Przypadek? Nie sądzę.

Chelsea vs Liverpool 0:0

Liverpool vs Chelsea 0:0

Chelsea vs Liverpool 0:0

Chelsea vs Liverpool 0:0

To jest dopiero pierwsza kolejka, na pewno nie będzie wszystko funkcjonowało jak należy w obu zespołach. Trzeba po prostu czasu, nowi zawodnicy muszą wkomponować się do zespołu, złapać odpowiedni rytm. Biorąc to wszystko pod uwagę skłaniam się ku grze na: poniżej 2.5 gola w spotkaniu po bardzo dobrym kursie.

Zapowiedź meczu Chelsea vs Liverpool

Bardzo złą informacją dla gospodarzy jest to, że poważnej kontuzji doznał nowy napastnik, z którym wiązano spore nadzieje: Christopherem Nkunku z RB Lipsk. Francuz w meczach kontrolnych pokazywał się z bardzo dobrej strony, ale w meczu o stawkę nie zdążył zagrać i czeka go kilkumiesięczna przerwa. Nie taki start wyobrażał sobie także nowy szkoleniowiec Chelsea Mauricio Pochettino. Wydane setki miliony funtów na głośne transfery w kampanii 2022/2023 i w efekcie zakończenie rozgrywek w drugiej dziesiątce to nie to na co liczył nowym właściciel klubu z Londynu. Wykorzystanie impetu podczas przebudowy składu będzie wyzwaniem dla menedżera Jürgena Kloppa, który latem utracił kluczowych zawodników: kapitana Jordana Hendersona, Fabinho, Roberto Firmino i Jamesa Milnera. Jednak „The Reds” nie zapomnieli o wzmocnieniach i do klubu dołączyli: Alexis MAc Allister z Brighton i Dominik Szoboszlai z RB Lipsk. Obaj mają pomóc wrócić przede wszystkim do TOP 4 angielskiej ekstraklasy. Chelsea przegrała mecz otwarcia PL tylko pięć razy w swojej historii. Zobaczymy jak będzie tym razem.

Kursy bukmacherskie Chelsea vs Liverpool

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według nich lekkim faworytem meczu jest Liverpool. To pewnie spowodowane słabym poprzednim sezonem Chelsea.



Bukmacher Wygrana Chelsea Remis Wygrana Liverpoolu Betfan 2.75 3.40 2.41 Betcris 2.90 3.64 2.33 Betclic 2.75 3.40 2.43

Gdzie obstawiać Chelsea vs Liverpool

Spotkanie Chelsea z Liverpoolem, a także mecze Premier League możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Gdzie i o której oglądać mecz Chelsea vs Liverpool

Transmisję z tego spotkania zobaczymy na platformie Viaplay. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Mecz rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30.

Fot. Pressfocus