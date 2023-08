Wywiad tygodnia #4 ,,Jestem rozczarowany naszym stylem gry”

Thomas Tuchel po przegranym meczu o Superpuchar Niemiec udzielił wywiadu, w którym nie krył swojego rozczarowania po dotkliwej porażce. Trener Bayernu poruszył również temat nowego nabytku klubu – Harry’ego Kane’a.

Tucher zdenerwowany słabym początkiem sezonu Bayernu Monachium

Bayern Monachium zmierzył się z Lipskiem w meczu o Superpuchar Niemiec. Zespół Bawarczyków został zdominowany przez swoich rywali. Bayern przegrał spotkanie 3:0. Był to pierwszy oficjalny mecz w nowym sezonie mistrza Niemiec. Bawarczycy dokonali ciekawych transferów oraz skrupulatnie przepracowali okres przygotowawczy, o czym przekonuje Thomas Tuchel. Trener mistrzów Niemiec wyraził również swoje rozczarowanie z powodu nie najlepszego początku Harry’ego Kane’a w Bundeslidze.

,,Na ten moment nie znajduję wytłumaczenia tego, co się stało. Straciliśmy najłatwiejsze możliwe gole. To wyglądało tak, jakbyśmy nic nie robili przez ostatnie cztery tygodnie. To, co pokazaliśmy, nie ma nic wspólnego, z tym nad czym pracowaliśmy podczas treningów. To alarmujące. Jestem bardzo rozczarowany naszym stylem gry. Różnica między dzisiejszym występem, a formą i energią, którą pokazywaliśmy w okresie przygotowawczym, jest ogromna. Pokazaliśmy zdecydowanie zbyt mało” – powiedział trener Bayernu.

Thomas Tuchel został zapytany również o debiut Harry’go Kane’a. Angielski napastnik opuścił Totteham, ponieważ potrzebował nowych wyzwań i nie ukrywa, że pragnie zdobyć pierwsze trofeum w swojej karierze. W niedziele miał do tego idealną okazję.

,,Przykro mi z powodu Harry’ego, ale chciał grać, był gotowy, więc podjęliśmy decyzję o tym, że dostanie trochę minut. Niestety nie stworzyliśmy mu dziś sytuacji, ale on na pewno nam pomoże. Wystąpi w następnym meczu od pierwszej minuty, to nasza dziewiątka” – stwierdził Thomas Tuchel.

