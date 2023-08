Manchester City vs Sevilla – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.96 Manchester City vs Sevilla Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Połowa sierpnia to nie tylko start większości lig na naszym kontynencie, ale także Superpuchar Europy, który zawsze jest rozgrywany przed rozpoczęciem fazy grupowej Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Biorą w nim udział zwycięzcy tych rozgrywek z minionego sezonu. Spotkanie pomiędzy nimi ma w założeniu wyłonienie najlepszego piłkarskiego klubu w Europie. Tym razem zagra w nim Manchester City – zwycięzca LM i hiszpańska Sevilla – triumfator w LE. Mecz zostanie rozegrany w środowy wieczór o godzinie 21:00 na Georgios Karaiskakis Stadium w greckim Pireusie. Więc warto wtedy „siąść głęboko w fotelach, zapiąć pasy i wystartować wraz z pierwszym gwizdkiem!” Zapowiedzi i typu bukmacherskiego nie może zabraknąć, zapraszam!

Manchester City vs Sevilla – typy bukmacherskie

Dla Sevilli ten finał jest doskonale znany, ponieważ to będzie ich siódme podejście, a do tej pory udało się wygrać tylko raz: w 2006 roku przeciwko FC Barcelonie 3:0. Natomiast podopieczni Pepa Guardioli będą grać po raz pierwszy. Manchester City w okresie przygotowawczym rozegrał trzy potyczki towarzyskie: z Atletico Madryt, Bayernem Monachium i w każdym tracił przynajmniej jednego gola, ale także strzelał. Następnie rozegrali mecz o Tarczę Wspólnoty przeciwko Arsenalowi Londyn i po rzutach karnych przegrali 1:2. Na inauguracje sezonu czekało ich łatwe zadanie, ponieważ grali przeciwko beniaminkowi Burnley, którego pokonali dość gładko 3:0. Sevilla niestety zaliczyła falstart w hiszpańskiej La Lidze przegrywając 1:2 z Valencią. Po części można to tłumaczyć właśnie tym środowym pojedynkiem, którego stawką jest Superpuchar. Ostatni raz podopieczni Jose Luisa Mendilibara nie strzelili bramki 21 maja w derbach przeciwko Betisowi, a od tamtego czasu grali z takimi drużynami jak Real Sociedad, AS Roma czy Real Madryt, a chwilę wcześniej z Juventusem Turyn, który wyeliminowali. City ma problemy z utrzymaniem koncentracji i zdarzają się przestoje, błędy, co pokazał mecz przeciwko „Kanonierom”. Dlatego idę w stronę: obie drużyny strzelą gola.

Zapowiedź meczu Manchester City vs Sevilla

62-letni José Luis Mendilibar przejął zespół Sevilli w marcu i trzeba mu przyznać, że odmienił ich grę, bo w innym przypadku byliby uwikłani w walkę o utrzymanie. „Kiedy widzę drużynę prowadzoną przez José Luisa Mendilibara, to od razu dostrzegam jego wpływ na sposób gry. Szybko przechodzą do ataku, grają skrzydłami, jest dużo podań i dośrodkowań w pole karne. Szanuję ich osiągnięcia w Lidze Europy. Oni potrafią grać w europejskich pucharach. To będzie dobry mecz. Jestem zachwycony, że z nimi zagramy i cieszę się na spotkanie z ich trenerem po latach” – tak skomentował przeciwników i ich szkoleniowca Pap Guardiola i trudno się z nim nie zgodzić, bo wygranie Ligi Europy jest sporym wyczynem, szczególnie przy takiej słabej grze, która prezentowali na ligowym podwórku. Historia starć angielskich drużyn z hiszpańskimi zespołami nieznacznie przemawia na korzyść Manchesteru City. W siedmiu dotychczasowych starciach czterokrotnie triumfowały wyspiarskie zespoły: Nottingham Forest (1979), Aston Villa (1982), Chelsea (1998 i 2021). Natomiast kluby z Półwyspu Iberyjskiego najwięcej razy sięgały po trofeum w historii – aż szesnastokrotnie. Co do sytuacji kadrowej warto tutaj wspomnieć, że w City zabraknie Kevina De Bruyne, który opuścił ostatnio boisko w 36. minucie z kontuzją w starciu z Burnley. Czy Sevilla specjalista od finałów zaskoczy i utrze nosa wielkiemu Manchesterowi City? Przekonamy się już w środę.

Kursy bukmacherskie Manchester City vs Sevilla

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zdecydowanym faworytem tego starcia są podopieczni Pepa Guardioli – Manchester City



Bukmacher Wygrana City Remis Wygrana Sevilli Betfan 1.36 5.20 8.20 Betcris 1.38 5.10 8.70 Betclic 1.37 5.20 8.20

Spotkanie Manchesteru City przeciwko Sevilli możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder.

Gdzie i o której oglądać mecz Manchester City vs Sevilla

Transmisję z tego spotkania zobaczymy na otwartym kanale Polsatu, ale także na Polsacie Sport i Eleven Sports 1. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Mecz rozpocznie się w środę o godzinie 21:00.

Fot. PressFocus