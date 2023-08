Aris Limassol vs Raków Częstochowa – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.72 Aris Limassol vs Raków Częstochowa Podwójna szansa X-X Obstaw

To spotkanie z pewnością emocjonuje wielu piłkarskich kibiców w naszym kraju i trudno się temu dziwić. Raków stoi przed ogromną szansą na awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i nie jest na przegranej pozycji. Polski zespół zwyciężył w pierwszym spotkaniu w rezultacie 2:1 i we wtorkowy wieczór rozegra rewanż na Cyprze. Czy uda im się obronić jednobramkową zaliczkę? O tym przekonamy się już za kilka godzin. Miejmy nadzieję, że będziemy dziś świadkami kolejnej pięknej historii napisanej przez zespół z naszego krajowego podwórka. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.



Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Aris Limassol vs Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Raków Częstochowa bardzo dobrze prezentował się w pierwszym meczu przez większość czasu, nawet nie dopuścili przez długi czas do oddania strzału przez Cypryjczyków, ale jak zwykle pod koniec brakuje paliwa, myślą już o ostatnim gwizdku i niestety stracili bramkę. Brak koncentracji ma swoje konsekwencje i Mistrz Polski ma tylko jedną bramę przewagi, zamiast dwóch.

Aris Limassol na własnym stadionie jest piekielnie mocny, o czym w poprzedniej rundzie dobitnie przekonało się BATE Borysów przegrywając 2:6, a jeśli chodzi o gospodarzy to ostatnia ich domowa porażka w meczu o stawkę przydarzyła się… 9 października 2022 roku. Myślę, że częstochowianie od pierwszych minut będą się solidnie bronić i choćby w pierwszej połowie osiągną swój cel. Podwójna szansa na remis po kursie @1.72 wydaje się naprawdę atrakcyjną pozycją na kuponie. Losy awansu powinny rozstrzygnąć się dopiero w drugiej połowie.

Zapowiedź meczu Aris Limassol vs Raków Częstochowa

Eksperci piłkarscy w naszym kraju ostrzegą Raków przed jednym – pogoda. Obecne temperatury na Cyprze są naprawdę wysokie, a wilgoć przeogromna. Po wyjściu z pomieszczenia wystarczy zaledwie kilka minut, by człowiek czuł się jak pod gorącym prysznicem. To może być naprawdę spore utrudnienie dla polskiego zespołu, gdyż jak wiadomo, gospodarze są doskonale oswojeni z takimi warunkami pogodowymi.

Wszystko jest w rękach częstochowian i jeśli nie popełnią głupich błędów w defensywie, powinni liczyć się w grze o awans do ostatniej minuty. Z drugiej strony Aris na własnym stadionie to przeciwnik z wyższej półki, niż nam się może wydawać. Tutaj może zadecydować determinacja i dyspozycja dnia i miejmy nadzieję, że wszystkie te aspekty będą po stronie Mistrza Polski.

Kursy bukmacherskie Aris Limassol vs Raków Częstochowa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Gospodarze z Cypru są nieznacznym faworytem tego pojedynku i oznacza to, że Raków ma przed sobą naprawdę trudne zadanie.



Bukmacher Wygrana Arisu Remis Wygrana Rakowa Betfan 2.32 3.35 3.15 Betcris 2.21 3.16 3.02 Fortuna 2.37 3.45 3.05

Gdzie obstawiać Aris Limassol vs Raków Częstochowa

Spotkania eliminacji do Ligi Mistrzów UEFA możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne. W meczach takich drużyn jak Barcelona, oferta jest naprawdę szeroka.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Gdzie i o której oglądać mecz Aris Limassol vs Raków Częstochowa

Transmisję z tego spotkania zobaczymy na kanale TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Mecz rozpocznie się we wtorek o godzinie 19:00.

fot. PressFocus