Sierpień jest najbardziej oczekiwanym miesiącem w kalendarzu prawdziwego kibica, ponieważ następuje nowe rozdanie jeśli chodzi o sezon piłkarski i startują między innymi: Bundesliga, Serie A, Ligue 1 i Premier League. W trakcie wakacji dochodzi do ciekawych ruchów transferowych i wielu znanych zawodników zmienia otoczenia. To okienko też było bardzo ciekawe i sami czekamy na efekty. Przed nami dopiero 2. kolejka w lidze angielskiej, a mamy już hitowy pojedynek na Etihad Stadium, gdzie w sobotni wieczór 19 sierpnia o godzinie 21:00 Manchester City podejmie Newcastle United. Mamy nadzieję, że piłkarze stworzą na murawie niezapomniany spektakl i zobaczymy kilka goli. Ja zapraszam do mojej zapowiedzi i typu bukmacherskiego!

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Manchester City vs Newcastle – typy bukmacherskie

Manchester City mimo zachwianego początku kampanii 2022/2023 i pogoni za Arsenalem zdobyli potrójną koronę zawieszając sobie wysoko poprzeczkę. Jednak nikt nie jest tym zdziwiony, jeśli w samej lidze zdobywa się 89 punktów, ponosi tylko pięć porażek, a strzela aż 94 bramki. W Europie pokonali każdego na własnej drodze i wygrali Ligę Mistrzów. Do tego w składzie super snajper Norweg Erling Haaland, który bardzo dobrze wkomponował się do zespołu. Początek sezonu mają dość intensywny, bo przegrali Tarczę Wspólnoty z Arsenalem Londyn po karnych 1:2, udanie zainaugurowali rozgrywki Premier League wygrywając na wyjeździe z beniaminkiem Burnley aż 3:0, a w środę zdobyli Superpuchar Europy kosztem Sevilli (2:1 po rzutach karnych). To może mieć wpływ na ich kondycję w sobotnim meczu, a przeciwnik naprawdę wymagający. Newcastle United jest po kapitalnym sezonie, gdzie zajęli 4. miejsce i w nagrodę zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzów, dlatego okres przygotowawczy przepracowali dość intensywnie, a wejście w rozgrywki ligowe mieli kapitalnie rozbijając Aston Villę aż 5:1. Więc o żadnym przypadku nie może być mowy. Bardzo dobrze spisywali się w meczach wyjazdowych, a dodając do tego fakt, że obie drużyny strzelają sporo goli to gram: obie strzelą i powyżej 2.5 gola w meczu.

Zapowiedź meczu Manchester City vs Newcastle

Podopieczni Pepa Guardioli już mogą dorzucić kolejny puchar do gabloty, czyli Superpuchar Europy. Z bardzo dobrej strony pokazali się Rodri i Palmer. Jeśli chodzi o Premier League to oczywiście mocno zaczyna Erling Haaland, który ustrzelił dublet przeciwko Burnley. Na pewno ogromnym ciosem dla „The Citizens” jest strata Belga Kevina De Bruyne. Zawodnik doznał kolejnej kontuzji i czeka go operacja i minimum trzy miesiące przerwy. W Newcastle formę podtrzymuje Alexander Isak nie zapominając jak się zdobywa bramki i pakując dwukrotnie piłkę do siatki Aston Villi. Historia spotkań jest bezlitosna na razie dla „Srok”, ale teraz to jest znacznie mocniejszy zespół i wcale się nie zdziwię, jak niemoc w starciu z City zostanie przełamana.

Kursy bukmacherskie Manchester City vs Newcastle

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Tutaj według bukmacherów faworytem jest drużyna gospodarzy, czyli Manchester City. Za ich wygraną najlepiej płaci Fortuna – 1.71. Jeśli ktoś postanowi postawić na Newcastle, również warto u tego bukmachera – 4.90.



Bukmacher Wygrana City Remis Wygrana Newcastle Betfan 1.69 4.05 4.70 Betcris 1.67 4.10 4.80 Fortuna 1.71 4.00 4.90

Gdzie obstawiać Manchester City vs Newcastle

Wszystkie mecze angielskiej Premier League możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Gdzie i o której oglądać mecz Manchester City vs Newcastle

Transmisja tego spotkania odbędzie się na Canal+Sport 2 oraz platformie Viaplay . Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu o godzinie 21:00.

Fot. PressFocus