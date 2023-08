Bartosz Bereszyński drugą połowę poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Napoli. W międzyczasie spadła Sampdoria, do której Polak wrócił w tym sezonie. Bereszyński na skutek nowego transferu zagra jednak w Serie A.

Bartosz Bereszyński piłkarzem Empoli

Bartosz Bereszyński po dobrym mundialu zapracował sobie na transfer do Napoli. Nie sprawdził się w drużynie mistrza kraju, dlatego nie został wykupiony. Wrócił więc do Sampdorii, która bez Polaka spadła do Serie B. Bereszyński zagra jednak w tym sezonie w Serie A. Wszystko za sprawą transferu do Empoli. O jego prawdopodobieństwie informowaliśmy wcześniej.

📣 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗕𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀𝘇 𝗕𝗲𝗿𝗲𝘀𝘇𝘆𝗻́𝘀𝗸𝗶✍️✅💙 Bartosz Bereszyński è un nuovo calciatore azzurro: difensore polacco classe 1992 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla @sampdoria pic.twitter.com/RZVHjvPpFR — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 22, 2023

Na razie Empoli wypożyczyło zawodnika Sampdorii, ale zachowało sobie opcję wykupu. Nowy klub Bereszyńskiego przegrał w pierwszym meczu Serie A z Veroną.

Fot. Pressfocus