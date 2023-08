AS Roma bliska sprowadzenia Romelu Lukaku

Romelu Lukaku był bohaterem wielu sag transferowych w bieżącym okienku transferowym. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo poznamy finał jego historii. Jak informują media, Belg jest bliski dołączenia do AS Romy.



Poprzedni sezon Romelu Lukaku spędził na wypożyczeniu w Interze Mediolan. Nerazzurri chcieli sprowadzić Belga na stałe. Oferowali Chelsea 30 milionów euro za rosłego napastnika. Oferta jednak nie przyjęła się z uznaniem The Blues. Lukaku chce opuścić klub ze Stamford Bridge. Oprócz Interu, napastnik łączony był z Tottenhamem. Jak informują media, AS Roma chce wypożyczyć Belga. Drużyna z Włoch ma pokryć pełne wynagrodzenia zawodnika. Chelsea jest chętna na taki ruch. Portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 40 milionów euro.

First round of talks between AS Roma and Chelsea for Romelu Lukaku, just finished. 🟡🔴🇧🇪 #ASRoma

Roma submitted initial important bid with loan fee, salary coverage now also being discussed.

Negotiations continue in London with owners directly involved. pic.twitter.com/WwYapRBFLk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2023