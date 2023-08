Betfan kurs 1.91 FC Kopenhaga vs Raków Częstochowa Powyżej 2.5 goli TAK Obstaw

Nadszedł dzień prawdy dla Mistrza Polski – Raków Częstochowa stanie dziś przed szansą na historyczny awans do rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA, choć brzmi to jak sen. Zadanie będzie piekielnie trudne, gdyż FC Kopenhaga wypracowała sobie jedną bramkę zaliczki przed rewanżem i wydaje się, że nie powinni wypuścić wygranego dwumeczu z rąk. Mimo wszystko Raków nie ma kompletnie nic do stracenia i to może być ich największą bronią. Wyjdą na boisko odpowiednio zmotywowani i z pewnością będą chcieli sprawić sensację, a przecież pokazali w pierwszym starciu, że nie są bez szans z tym rywalem. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.



➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

FC Kopenhaga vs Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

To może być wielki wieczór dla polskiej piłki. Od dobrych kilku lat nie oglądaliśmy żadnego klubowego przedstawiciela z naszego kraju w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA, a teraz Mistrz Polski jest od tego zaledwie jeden krok. To jednak będzie bardzo trudne 90 minut, a kto wie, może zobaczymy coś więcej. Raków musi wyjść na boisko bez żadnych skrupułów i odważnie zaatakować już od pierwszej minuty. Przy tym oczywiście trzeba uważać, by nie stracić szybko gola, który podetnie skrzydła.

Myślę, że zobaczymy ofensywne spotkanie, gdzie w pewnym momencie Raków nie będzie miał nic do stracenia. Z drugiej strony patrząc, Kopenhaga na własnym stadionie radzi sobie doskonale i też powinni zapisać się na liście strzelców. Wszystko zależy od tego, jak ułoży się początek starcia, ale over 2.5 goli wydaje się bardzo dobrą propozycją. Częstochowianie muszą zaatakować odważnie, jeśli chcą doprowadzić do historycznego awansu.



Zapowiedź meczu FC Kopenhaga vs Raków Częstochowa

Raków po pierwszym meczu może czuć ogromny niedosyt, gdyż zaprezentowali się naprawdę przyzwoicie i można śmiało stwierdzić, że porażka im się nie należała. To już jednak przeszłość i teraz trzeba skupić się na drugiej odsłonie tego pojedynku. Awans na ten moment jest daleko, ale jeśli udałoby się częstochowianom strzelić bramkę na początku spotkania, spokojnie mogliby swoją mentalnością i przewagą psychiczną doprowadzić do niespodzianki. Wszystko jest w ich rękach.

Duńczycy to mocny zespół, ale jak pokazało pierwsze starcie, są w zasięgu naszych rodaków. Mistrz Polski do tej pory całkiem przyzwoicie radził sobie w spotkaniach wyjazdowych i presja trybun nie powinna ich jakoś specjalnie zaszokować. Należy pamiętać, że w przypadku przegranego dwumeczu i tak trafią do fazy grupowej Ligi Europy, co niewątpliwie będzie i tak można nazwać ogromnym sukcesem polskiej piłki klubowej.

Kursy bukmacherskie FC Kopenhaga vs Raków Częstochowa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, Raków nie jest faworytem tego pojedynku.



Bukmacher Wygrana Kopenhagi Remis Wygrana Rakowa Betfan 1.64 4.00 5.30 LVBET 1.64 4.10 5.40 Fortuna 1.62 3.95 5.60

Gdzie obstawiać FC Kopenhaga vs Raków Częstochowa

Eliminacje do Ligi Mistrzów UEFA możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz FC Kopenhaga vs Raków Częstochowa

Transmisji z tego spotkania zobaczymy w TVP Sport, Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu w środę o godzinie 21:00.

Gdzie obejrzeć w TV TVP SPORT TVP SPORT Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji POLSAT SPORT POLSAT SPORT Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji POLSAT SPORT PREMIUM 1 POLSAT SPORT PREMIUM 1 Przejdź do transmisji

Fot. Pressfocus