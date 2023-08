Oficjalnie: Kamil Glik zawodnikiem Cracovii

Wiadomo już, w jakim klubie będzie grał Kamil Glik. Stoper swoją karierę będzie kontynuował w Cracovii. Z nowym zespołem związał się dwuletnim kontraktem.

Kamil Glik będzie grał w Ekstraklasie

Kamil Glik po spadku Benevento do Serie C pozostał bez pracy. Niektóre media informowały, że Polakiem interesują się inne drużyny z trzeciej klasy rozgrywkowej we Włoszech, ale stoper osobiście zaprzeczył tym doniesieniom.

Można już oficjalnie ogłosić, że Kamil Glik swoją karierę będzie kontynuował w Ekstraklasie. Doświadczony piłkarze związał się z Cracovią dwuletnim kontraktem. Dla Pasów jest to bardzo dobre wzmocnienie.

Fot. Cracovia