FAME MMA 19: Ferrari vs Tańcula – typy bukmacherskie i obstawianie

Krótka przerwa od świata freak-fightów dobiega końca. Czas na kolejne grzmoty, nokauty i rozlew krwi. FAME wraca do największej hali w Polsce – gala numer 19 odbędzie się już 2 września o 19:30 w TAURON Arena Kraków! Wszystko poprzedzi FAME 19 Media Day, który będzie wstępem do wielkich sobotnich emocji. Zakontraktowano 10 walk, między innymi jeden żeński pojedynek, a głównym daniem będzie starcie Arkadiusza Tańculi z Amadeuszem „Ferrari” Roślikiem. Poniżej znajdziecie nasze typy bukmacherskie i zapowiedź na FAME MMA 19.

Karta walk FAME MMA 19

Main event:

10. Arkadiusz Tańcula vs Amadeusz „Ferrari” Roślik / MMA

Co-main events:

9. Franciszek „Franio” Rusiecki vs Marcin „Xayoo” Majkut / K-1, małe rękawice

8. Alberto Simao vs Paweł „Księżniczka” Tyburski / K-1, małe rękawice

7. Kuba Nowaczkiewicz vs Robert Karaś / Boks, małe rękawice

6. Sebastian Fabijański vs Marcin „Filipek” Marcinek / K-1, małe rękawice

5. Piotr „Tybori” Tyburski vs Tomasz „Zadyma” Gromadzki 2 / MMA

4. Marcin „Polish Zombie” Wrzosek vs Piotr „Szeli” Szeliga 2 / K-1, małe rękawice

3. Przemysław Szyszka vs Norbert Daszkiewicz / MMA

Karta wstępna:

2. Dominika Rybak vs Klaudia „Sheeya” Kołodziejczyk / MMA

1. Natan „Bóg Estetyki” Marcoń vs Mariusz „Hejter” Słoński / K-1, małe rękawice

FAME MMA 19 – typy bukmacherskie

Pod analizę na kuponie biorę przede wszystkim walkę wieczoru, czyli starcie Arkadiusz Tańculi z Ferrarim oraz rewanż Marcina Wrzoska z Piotrem Szeligą.

Arkadiusz Tańcula jest byłym trenerem personalnym, aktorem, ale przede wszystkim zawodnikiem FAME MMA. Ostatnio przegrał z „Wiewiórem” na poprzedniej gali FAME, a wcześniejsze jego przeciwnikami byli: Jacek i Mateusz Murańscy, więc nie miał zbyt wymagających. Walczył także z Marcinem Malczyńskim swojego czasu youtuberem i oczywiście wygrał. Teraz tak naprawdę dostaje prawdziwego wojownika z krwi i kości, bo Amadeusz Roślik notuje regularny progres i z walki na walkę wygląda lepiej. Kontrowersyjnie przegrał z Kamilem Łaszczykiem, ale pojedynek był bardzo dobry, dostał mocnego przeciwnika, ale nie wytrzymał kondycyjnie. W ostatniej walce pokonał Kacpra Błońskiego i u zawodnika widać przeskok na wyższy poziom. Moim zdaniem tutaj Arkadiusz Tańcula nie ma szans, ponieważ do tej pory nie walczył z tak dobrym zawodnikiem, a wyniki na tle słabych przeciwników nie wyglądały najlepiej. Siła i moc uderzenia po stronie Roślika. Wygrana Amadeusza.

Na Fame MMA 19 dojdzie do rewanżowej walki Marcina Wrzoska z Piotrem Szeligą. Poprzednie zakończyło się pechowo dla Wrzoska, który z powodu poważnej kontuzji musiał zakończyć ją przed czasem. Po stronie Marcina zdecydowanie większe doświadczenie oraz technika. Warto pamiętać, że Marcin to były zawodnik UFC i mistrz KSW. Tak naprawdę tylko kolejna kontuzja może zagrozić jego zwycięstwu. Zasięg ramion zdecydowanie po stronie Wrzoska, jeśli chodzi o kondycję to Piotr Szeliga pod tym względem ma sporo do poprawy. Mówiąc wprost będzie to pojedynek zawodowca z „kopciuszkiem” sztuk walki. Walka odbędzie się w formule K-1. Wygrana przed czasem Wrzoska.

Zapowiedź gali FAME MMA 19

Narastające napięcie między Tańculą, a „Ferrarim” czuć i widać było od kilku miesięcy, dlatego czas najwyższy, aby wszelkie sprawy rozstrzygnęli raz na zawsze w oktagonie. Ferrari postrzega się za absolutnego “króla polskich freakfightów”. Czy podtrzyma to w sobotę? Przekonamy się po godzinie 23:00.

W co-main evencie Xayoo – król polskiej sceny Twitch, zmierzy się z Królem streamów IRL – Franiem. Topowi streamerzy zmierzą się ze sobą w formule K-1, oczywiście w małych rękawicach!

W takiej samej formule, w drugim co-main evencie zmierzą się Alberto i Księżniczka (Paweł Tyburski)! Będzie to ich drugie starcie w oktagonie.

