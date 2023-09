Oficjalnie: Kolo Muani piłkarzem PSG

To się nazywa transfer last minute. Kolo Muani dołącza do PSG za niebotyczne 90 milionów euro. Piłkarz podpisał pięcioletni kontrakt.

Kolo Muani oficjalnie w PSG

O tym transferze mówiono już od kilku godzin, a teraz stał się faktem. Kolo Muani oficjalnie zawodnikiem PSG. Jak donosi Fabrizio Romano, trafił do stołecznego klubu za 90 milionów euro, stając się jednym z najdroższych transferów w historii mistrza Francji. Razem z Mbappe ma stworzyć znakomity duet. Kolo Muani podpisał pięcioletni kontrakt.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Randal Kolo Muani. L’attaquant français, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 ans avec le Club. ✍️ ❤️💙 #WelcomeKoloMuani — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2023

W poprzednim sezonie Kolo Muani zagrał w 32 meczach Bundesligi i wykręcił bardzo solidne liczby. 24-latek strzelił 15 goli i zanotował 11 asyst.

Kolo Muani to piąty najdroższy piłkarz letniego okienka transferowego 2023. 90 milionów kosztowali także Neymar i Gvardiol.

Fot. PSG