Już w niedziele dobędzie się hit 4. kolejki Premier League. Arsenal zmierzy się z Manchesterem United. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 na The Emirates. Sprawdź najlepsze ciekawostki o rywalizacji obydwu zespołów!

Ciekawostki o rywalizacji Arsenalu i Manchesteru United

Pierwsze starcie

Pierwszy mecz między Manchesterem United (noszącym wówczas nazwę Newton Heath LYR) a Arsenalem miał miejsce w 1894 roku. Spotkanie odbyło się w ramach Football League Second Division. Starcie zakończyło się remisem 3:3.

Tabela wszechczasów

Więcej mistrzostw Anglii ma na swoim koncie Manchester United. Czerwone Diabły zdobyły tytuł mistrzowski 20 razy, czyniąc go najbardziej utytułowanym klubem w Premier League. Arsenal z kolei, ma na swoim koncie 13 mistrzostw Anglii, dzięki czemu zajmuje 3 miejsce na liści klubów z największą ilością tytułów mistrza Anglii. W tabeli wszechczasów Kanonierzy spędzili 107 sezonów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii, Czerwone Diabły w 98 startach. W erze Premier League, obydwa zespoły są stałymi bywalcami w tej lidze. United oraz The Gunners razem rozegrali po 1193 meczów. Drużyna z Old Trafford w tym czasie wygrała 728 spotkań a Arsenal 647.

Najlepsi strzelcy podczas spotkań obydwu zespołów

Najlepszym strzelcem w rywalizacji Arsenalu i United jest Wayne Rooney z ilością 12 goli. Na drugim miejscu znajduje się David Herd, który strzelał bramki dla obydwu ekip. Łącznie zdobył 10 trafień. Podium zamykają Cristiano Ronaldo oraz Thierry Henry z ilością 9 bramek.

Najwyższe zwycięstwa

Obydwa zespoły rozegrały między sobą pokaźną ilość meczów. W spotkaniach tych nie zabrakło również wielu bramek. Najwyższe zwycięstwo nad Arsenalem, Manchester United zanotował w 2011 roku. Wówczas Czerwone Diabły wygrały spotkanie 8:2. Kanonierzy w 1937 roku rozbili zespół z Old Trafford 5:0.

Najdłuższa seria wygranych

Dłużą serią zwycięstw zanotował klub z Manchesteru. United wygrali 5 spotkań z rzędu w latach 1983-1985. Arsenal może pochwalić się serią 4 zwycięstw w latach 1997-1998.

Kto jest faworytem w niedzielnym pojedynku?

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Arsenal. Kanonierzy zagrają przed swoją publicznością, ponadto lepiej prezentują się na początku obecnego sezonu.

