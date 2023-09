Betfan kurs 1.78 Arsenal vs Manchester United 1X2 1 Obstaw

Takie niedzielne hity, to my lubimy, czas na Arsenal vs Manchester United! Kanonierzy w zeszłym sezonie robili wszystko, by zasiąść na mistrzowskim tronie, ale ta sztuka się nie udała i chcą szybko się zrehabilitować. Czerwone Diabły od kilku lat próbują wrócić na dobre tory, ale to też nie jest łatwym zadaniem. Jak zakończy się pojedynek tych ekip? Dla kogo niedziela okaże się szczęśliwa? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego spotkania.



Arsenal vs Manchester United – typy bukmacherskie

Arsenal i Manchester United wzbudzają emocje piłkarskich fanów w Anglii od kilku dekad. To prawdziwy hit niedzieli na Wyspach i trudno się temu dziwić. Dwie uznane marki Premier League stoczą niezwykle ciężki bój, ale to gospodarze są zdecydowanym faworytem tego starcia. Manchester od kilku sezonów szuka „tego czegoś”, ale ich fani chyba już dawno stracili wiarę w szybki powrót do sukcesów. Marzenia o tytule mistrzowskim muszą na razie odłożyć.

Nasz typ na to spotkanie jest prosty – Arsenal wygra. Kanonierzy doskonale radzą sobie w meczach przed własną publicznością i myślę, że tym razem udowodnią swoją wartość. Kurs @1.78 wydaje się znakomitą okazją do inwestycji swoich środków.

Jeśli chodzi o ostatnie bezpośrednie pojedynki tych dwóch zespołów, idą one łeb w łeb. Warto odnotować, że ostatni remis miał miejsce w roku 2021. Jednak podział punktów w spotkaniach Kanonierów i Czerwonych Diabłów ma miejsce niezwykle rzadko.

Zapowiedź meczu Arsenal vs Manchester United

Arsenal stracił dwa punkty po ostatnim remisie 2:2 z Fulham. To był rozczarowujący wynik dla podopiecznych Mikela Artety, ale tylko Manchester City zdobył więcej punktów po trzech rundach spotkań. Mimo to Arsenal nie osiągnął jeszcze płynności, która w zeszłym sezonie prawie zapewniła im tytuł Premier League. Jeślibyśmy cofnęli się do sezonu 2022/2023, to już osiem meczów z rzędu na Emirates Stadium, w których to Kanonierzy nie potrafią zachować czystego konta. Manchester

United również miał jak dotąd problemy w defensywie, tracąc po dwa gole w meczach z Tottenhamem Hotspur i Nottingham Forest. Mieli też dużo szczęścia, że zachowali czyste konto w meczu z Wolverhampton. W niedzielę powinna zadebiutować w barwach Czerwonych Diabłów nowa „dziewiątka”- Rasmus Hojlund, w którym Eric Ten Haag, jak i kibice z Old Trafford upatrują rozwiązania problemów ze skutecznością. Wejście Duńczyka do podstawowego składu pozwoli również uwolnić pełnię potencjału Marcusa Rashforda, który wróci na swoją ulubioną pozycję, czyli lewe skrzydło, z którego w zeszłym sezonie strzelił 17 goli i zaliczył 5 asyst.

Kursy bukmacherskie Arsenal vs Manchester United

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia jest Arsenal. Przelicznik na wygraną gości wynosi ponad 4.00, co jest dość ciekawe. Pamiętajmy, że w lidze angielskiej często w hitowych spotkaniach decyduje dyspozycja dnia i zdarzają się niespodzianki.

Bukmacher Wygrana Arsenalu Remis Wygrana Manchesteru Betfan 1.78 4.05 4.10 Fortuna 1.76 4.30 4.30 LVBET 1.85 4.25 4.40

Gdzie obstawiać Arsenal vs Manchester United

Emocjonujące pojedynki w Premier League możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Arsenal vs Manchester United

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na platformie Viaplay. Mecz rozpocznie się w niedzielę o 17:30. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV VIAPLAY VIAPLAY Przejdź do transmisji

fot. Pressfocus