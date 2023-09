W niedziele odbędzie się hit 4. kolejki Premier League. W spotkaniu tym Arsenal zmierzy się z Manchesterem United. Trenerzy już odsłonili karty. Sprawdź oficjalne składy na mecz Arsenal – Manchester United.

⬅️ Kliknij tutaj, aby skorzystać z promocji ⬅️

Arsenal – Manchester United (03.09, 17:30) – oficjalne składy na mecz

Arsenal: Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Rice, Odegaard, Havertz, Saka, Nketiah, Martinelli

Manchester United: Onana – Wan-Bissaka, Lindelöf, Martínez, Dalot, Casemiro, Eriksen, Antony, Bruno, Rashford, Martial

W niedzielne popołudnie Kanonierzy na własnym stadionie podejmą Czerwone Diabły. Arsenal na początku nowego sezonu Premier League odniósł zwycięstwo w 2 meczach, jedno spotkanie zremisował. Manchester United z kolei, również wygrał dwa spotkania, jednak zaliczył już pierwszą porażkę. Dla The Gunners, którzy mają aspiracje mistrzowskie będzie to pierwszy poważny sprawdzian w nowym sezonie ligi angielskiej. Jak dotąd zespół Mikela Artety grał z Nottingham Forest, Crystal Palace i Fulham. Klubami z jakimi mierzył się Manchester United były Wolverhamton, Tottenaham oraz Nottingham Forest. Z powodu kontuzji w drużynie Erika ten Haga na mecz z Kanonierami wypadli: Luke Shaw, Raphael Varane, Mason Mount i Tyler Malacia. W Arsenalu zabraknie Mohameda Elnenego, Thomasa Parteya oraz Jurriena Timbera. Faworytem spotkania według bukmacherów jest zespół z The Emirates Stadium. Oprócz przewagi własnego boiska, wydaje się, że The Gunners lepiej weszli w nowe rozgrywki i prezentują wyższą formę od swoich rywali z Manchesteru.

Arsenal – Manchester United (03.09, 17:30) – niezbędne informacje

Spotkanie Arsenal – Manchester United odbędzie się 3 września o godzinie 17:30 na The Emirates Stadium. Transmisje meczu będzie można oglądać na antenie Viaplay.

Poznaliśmy wyjściowe składy szlagieru 4. kolejki Premier League. Do meczu pozostało już niewiele czasu i jest to ostatnia szansa aby skorzystać z promocji 200 złotych za gola w meczu Arsenal – Manchester United!