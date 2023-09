Milik skomentował wywiad Lewandowskiego na konferencji

We wtorek odbyła się konferencja przed meczami reprezentacji Polski. Na pytania dziennikarzy odpowiadał, Arkadiusz Milik.

Arkadiusz Milik liczy na lepsze wyniki reprezentacji narodowej

Reprezentacja polski już w czwartek zmierzy się z Wyspami Owczymi. Arkadiusz Milik odpowiedział na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej. Napastnik Juventusu nie uniknął pytań o ostatni głośny wywiad Roberta Lewandowskiego, który wywołał ogromne poruszenie w polskich mediach.

,,Wydaje mi się, że niektóre rzeczy powinny być wyjaśnione między nami w szatni. Nawet jeśli są to rzeczy oczywiste, o których wszyscy wiedza, to nie powinniśmy z nimi wychodzić do opinii publicznej. Sami jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Rozmawialiśmy na różne tematy i myślę, że zamknęliśmy wszystko. Wiemy, że wiele rzeczy nie miałoby miejsca, gdybyśmy byli na innym miejscu w tabeli” – powiedział Milik pytany o wspomniany wcześniej wywiad kapitana naszej reprezentacji narodowej.

Oprócz słynnego wywiadu, na atmosferę w reprezentacji Polski nie wpływają dobrze, również jej ostatnie wyniki. Polska po trzech meczach rozegranych w ramach eliminacji do EURO 2024 zajmuje dopiero 4. miejsce z 3 punktami dorobku na koncie. Zespół prowadzony przez Fernando Santosa zanotował dwie porażki, 3:1 z Czechami i 3:2 z Mołdawią. Polacy byli górą jedynie w meczu z Albanią zakończonym zwycięstwem 1:0. Chcąc poprawić atmosferę, piłkarze naszej kadry zdecydowali się zjeść razem kolację w poniedziałkowy wieczór.

,,Takie wspólne wyjście daje nam możliwość spędzenia większej ilości czasu ze sobą. Rozmawiamy, dyskutujemy, śmiejemy się. Atmosfera w drużynie jest dobra, ale oczywiście może być lepsza. Wszystko zależy od wyników. Zdajemy sobie sprawę i mamy z tyłu głowy to, w jakim miejscu jesteśmy. Jest dużo do poprawy i w czwartek będziemy chcieli wykonać pierwszy krok” – oznajmił napastnik Juventusu.