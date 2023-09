Kto ma największe szanse na wygranie Złotej Piłki 2023?

W środę poznaliśmy nazwiska 30 nominowanych piłkarzy do najbardziej prestiżowej nagrody indywidualnej na świecie. Kto ma największe szanse na zdobycie Złotej Piłki?

Bukmacherzy już wiedzą, kto wygra Złotą Piłkę 2023

Kursy bukmacherskie na zwycięzcę Złotej Piłki są już wystawione. W środę poznaliśmy listę 30 nominowanych piłkarzy, którzy powalczą o najbardziej prestiżową indywidualną nagrodę piłkarską. Wśród kandydatów znalazł się oczywiście Robert Lewandowski, a po raz pierwszy od wielu lat zabrakło Cristiano Ronaldo.

Bukmacherzy oszacowali szanse poszczególnych piłkarzy na wygranie Złotej Piłki. Zdecydowanym faworytem to sięgnięcia po nagrodę jest Leo Messi. Kurs na Argentyńczyka wynosi 1.15. Wysoko znalazł się też Erling Haaland, na którego mnożnik wynosi 5.00. Podium zamyka Kevin De Bruyne z kursem wynoszącym 15.00.

Jakie szanse na wygranie Złotej Piłki 2023 ma Robert Lewandowski?

Na liście 30 nominowanych piłkarzy do wygrania Złotej Piłki jest tylko jeden Polak – Robert Lewandowski. Lewy miał nieudaną końcówkę poprzedniego sezonu, a początek tej kampanii także nie jest najlepszy w jego wykonaniu. Udało mu się wygrać La Liga i został królem strzelców z 23 bramkami na koncie. Kurs na to, że Robert Lewandowski wygra Złotą Piłkę to aż 150. Procentowe szanse Polaka na ten wyczyn to 0,66 %.

Kursy bukmacherskie na Złotą Piłkę 2023

