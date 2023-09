Maciej Iwański: ,,Fernando Santos zostanie zwolniony”

Reprezentacja Polski za kadencji Fernando Santosa nie prezentuje się najlepiej. Po niedzielnej porażce z Albanią, Portugalczyk znalazł się w ogniu krytyki. Jak informuje dziennikarz TVP Maciej Iwański, selekcjoner polskiej kadry narodowej zostanie zwolniony z posady trenera.

We wtorek odbędzie się decydujące spotkanie odnośnie przyszłości Fernando Santosa w reprezentacji Polski

Fernando Santos objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski w styczniu bieżącego roku. W mediach, od początku współpracy Portugalczyka z PZPN mówi się o napiętych stosunkach między Cezarym Kuleszą a Santosem. W parze ze złą atmosferą idą kiepskie wyniki. Polska pod wodzą byłego trenera Portugalii rozgrywa bardzo bezbarwne spotkania. Na ostatnim zgrupowaniu nasza kadra narodowa wygrała po słabej grze z Wyspami Owczymi oraz zasłużenie przegrała z Albanią. W meczu w Tiranie nie było widać poprawy w żadnym z elementów gry Biało-Czerwonych. Kiepskie wyniki oraz napięcie na linii Kulesza – Santos powodują, że pod uwagę brane jest przedwczesne rozwiązanie umowy z portugalskim szkoleniowcem. Wcześniej pisaliśmy, kiedy poznamy finał tej historii. Jeżeli zwolnienie trenera dojedzie do skutku, PZPN będzie musiał wypłacić Santosowi około 1,5 mln złotych. Dziennikarz TVP Maciej Iwański jest przekonany, że zwolnienie Portugalczyka jest niemal przesądzone. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl informuje, że we wtorek o godzinie 10:00 dojedzie do spotkania między prezesem PZPN Cezarym Kuleszą a Fernando Santosem.

[NASZ NEWS] Fernando Santos przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji❗️ "Według moich informacji decyzja zapadła, ale sprawa ma być rozwiązana z klasą" – informuje @IwanskiMaciej 👀 pic.twitter.com/emrAKysOxW — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 11, 2023

🚨Cezary Kulesza spotka się z Fernando Santosem jutro około godziny 10:00 w siedzibie federacji. Po wylądowaniu w Warszawie prezes i jego doradcy od razu pojechali do PZPN. Debatują. Zapewne sprawdzane są zapisy w kontrakcie Portugalczyka. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 11, 2023

Kto będzie rywalem Polaków w ostatnich meczach eliminacji Euro 2024?

W eliminacjach Euro 2024 reprezentacje Polski czekają jeszcze trzy sprawdziany. Polacy w pierwszym spotkaniu zmierzą się na wyjeździe z Wyspami Owczymi. Następnie na stadionie narodowym czekają nas mecze z Mołdawią oraz Czechami.