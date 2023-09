John Terry może zostać trenerem saudyjskiego klubu Al Shabab

Arabia Saudyjska staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem nie tylko wśród piłkarzy, ale również i trenerów. Jak informują media, John Terry prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do Al Shabab w roli szkoleniowca.

John Terry najbardziej znany jest ze swojej piłkarskiej kariery. Były obrońca większość swojej przygody z piłką spędził w Chelsea. Dla The Blues wystąpił w 717 meczach, co czyni go rekordzistą pod względem występów dla drużyny ze Stamford Bridge. Na drugim miejscu znajduje się Frank Lampard z ilością 648 spotkań. Razem ze stołecznym klubem, były zawodnik świętował następujące sukcesy: 5 razy mistrzostwo Premier League, 5 razy Puchar Anglii, 3 razy zdobywca Pucharu Ligi Angielskiej, 2 razy zdobywca Superpucharu Anglii, zdobywca Ligi Europy, zdobywca Ligi Mistrzów. Po zakończeniu kariery piłkarza, 42-latek rozpoczął swoją przygodę z ławką trenerską.

Były reprezentant Anglii był asystentem w Aston Villi oraz Leicester. Aktualnie jest szkoleniowcem młodzieżówki The Blues. Niedawno Sky Sports informowało, że Terry znalazł się na celowniku Al Shabab. Były zawodnik chciałby zostać trenerem pierwszej drużyny. W środę pojawiły się informację, że 42-latek omawia z saudyjskim klubem umowę w celu objęcia posady trenera. Możliwe, że wkrótce zostanie zostanie ogłoszony jako nowy szkoleniowiec zespołu Saudi Pro League.

W zeszłym sezonie w Al Shabab swoje spotkania rozgrywał Grzegorz Krychowiak. Reprezentant Polski ostatnie rozgrywki spędził na wypożyczeniu w saudyjskim zespole. Tego lata 33-latek został piłkarzem Abha, gidze trenerem jest Czesław Michniewicz.

John Terry is on the verge of joining Saudi side Al-Shabab FC as their new manager 🇸🇦 pic.twitter.com/u6LR0p58vn

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 7, 2023