Pogoń Szczecin postawiła kropkę nad „i”. W sobotnie wczesne popołudnie rozbiła na własnym terenie Rekord Bielsko-Biała, zapewniając sobie pozycję lidera ORLEN Ekstraligi przynajmniej do końca zimy. Grania nie było za to w Łęcznej. Spotkanie Górnika z AZS UJ Kraków przełożono ze względu na opady śniegu.

ORLEN Ekstraliga kobiet – podsumowanie sobotnich spotkań 11. kolejki:

Górnik Łęczna – AZS UJ Kraków [przełożony]

Zima zaskoczyła – jeśli nie same piłkarki, to z pewnością organizatorów z Łęcznej. Murawę stadionu Górnika pokryła warstwa białego puchu, przez co przełożono spotkanie Dumy Lubelszczyzny z AZS UJ Kraków. Zawodniczkom pozostało… ulepić bałwana i czekać na decyzję na temat tego, kiedy spotkanie będzie mogło zostać rozegrane.

Pogoń Szczecin – Rekord Bielsko-Biała 4:0

28’ Brodzik 1:0

48’ Crim 2:0

66’ Crim 3:0

86’ Zdunek 4:0

Pogoń Szczecin zakończyła rundę w mistrzowskim stylu. Znakomicie wywiązała się z roli faworyta sobotniego starcia z Rekordem Bielsko-Biała. Choć po pierwszej połowie prowadziła tylko 1:0 po trafieniu Martyny Brodzik, w drugiej w pełni udokumentowała dominację. Dublet Jaylen Crim i gol Emilii Zdunek zapewniły jej dziewiątą w sezonie wygraną i pewność spędzenia zimy na czele tabeli ORLEN Ekstraligi.

Medyk Konin – Pogoń Tczew 1:2

16’ Vujadinović 1:0

24’ Olkiewicz 1:1

75’ Tobiaczyk 1:2

Ten mecz może okazać się bardzo istotny w kontekście walki o utrzymanie. Pozostający w strefie spadkowej Medyk Konin prowadził z Pogonią Tczew po trafieniu Jeleny Vujadinović. Szczęście gospodyń trwało jednak zaledwie chwilę. Już w 24. minucie wyrównała Julia Olkiewicz, a w ostatnim kwadransie trzy punkty dla ekipy z Tczewa wydarła Klaudia Tobiaczyk. Pogoń spędzi zimę zaskakująco wysoko. Medyk ma natomiast czym się martwić.

Czarni Sosnowiec – Śląsk Wrocław 2:1

37’ Miłek 1:0

69’ Kaletka 2:0

92’ Szperkowska (samobój) 2:1

Runda jesienna nie była wymarzoną dla piłkarek Czarnych Sosnowiec, ale i tak kończą ją w ścisłej czołówce. Dzięki wygranej ze Śląskiem Wrocław, są blisko podium. W sobotę odniosły zasłużone zwycięstwo. W 37. minucie wynik otworzyła Klaudia Miłek. Dla najlepszej strzelczyni ubiegłej jesieni to pierwszy gol po powrocie do gry po kontuzji. W drugiej połowie prowadzenie Czarnych podwyższyła Nikol Kaletka. I choć Śląsk walczył do samego końca, zdołał zdobyć jedynie bramkę kontaktową w doliczonym czasie.

GKS Katowice – TME SMS Łódź 1:0

8’ Jaszek 1:0

Starcie mistrzyń kraju ze zdobywczyniami pucharu nie przyniosło oczekiwanych „fajerwerków”. Na nudę nie można było mimo wszystko narzekać. W 8. minucie drogę do bramki znalazła Dżesika Jaszek, dając gospodyniom prowadzenie. W dalszej części spotkania GieKSa starała się kontrolować grę, lecz nie zawsze jej się to udawało. Łodzianki przeprowadziły kilka ciekawych akcji. Żadnej nie zamieniły jednak na gola.

ORLEN Ekstraliga kobiet – tabela:

1. Pogoń Szczecin – 29 pkt

2. GKS Katowice – 26 pkt

3. TME SMS Łódź – 17 pkt

4. AP Orlen Gdańsk – 17 pkt

5. Czarni Sosnowiec – 17 pkt

6. Górnik Łęczna – 16 pkt

7. Pogoń Tczew – 16 pkt

8. Śląsk Wrocław – 14 pkt

9. AZS UJ Kraków – 10 pkt

10. Rekord Bielsko-Biała – 10 pkt

11. Medyk Konin – 6 pkt

12. Stomilanki Olsztyn – 4 pkt

Do rozegrania pozostały mecze Stomilanki – Orlen i Górnik – AZS UJ

Materiał powstał we współpracy z ORLEN