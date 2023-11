W sobotni wieczór odbył się zaległy mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Widzew Łódź pokonał Ruch Chorzów. Piłkarze z Chorzowa kończyli mecz w dziewiątkę, ponieważ obejrzeli czerwone kartki. Zapraszamy do podsumowania spotkania. Materiał powstał przy współpracy z bankiem PKO BP.

Widzew Łódź – Ruch Chorzów 2:1

Pierwszą sytuację w sobotnim meczu miał Widzew Łódź. Antoni Klimek odnalazł się w polu karnym przeciwnika, wyskoczył do dośrodkowania i uderzył piłkę głową na bramkę. Na wysokości zadania stanął jednak Krzysztof Kamiński, który wyłapał uderzenie zawodnika Widzewa. Chwilę później fatalny błąd zaliczył golkiper drużyny z Łodzi. Jan Krzywanowski źle przyjął piłkę, przez co wyszła poza boisko i gościom przyznany został rzut rożny. Ruch wykorzystał stały fragment gry. Maciej Sadlok dośrodkował piłkę, futbolówka odpiła się od jednego z obrońców gospodarzy i Mateusz Bartolewski wpakował piłkę do siatki. Po 45. minutach zawodnicy z Chorzowa schodzili do szatni z jednobramkową przewagą.

Drugą odsłonę meczu zdecydowanie lepiej rozpoczął Widzew Łódź. Fabio Nunes zabawił się z rywalami, a następnie zdecydował się na techniczny strzał na linii pola karnego. Uderzenie Portugalczyka zakończyło się spektakularnym finiszem. Chwilę później strzelec ostatniego gola został sfaulowany, przez co Szymon Szymański obejrzał czerwony kartonik. W 64. minucie, również Konrad Kasolik otrzymał czerwoną kartkę i Ruch od tej pory musiał sobie radzić w dziewięciu. Widzewiacy przewagę dwóch graczy wykorzystali 87. minucie. Jordi Sanchez pokonał bramkarza płaski strzałem zza pola karnego.

🔚 #WIDRCH Kanonada w drugiej połowie i 3 punkty zostają w Łodzi! ⚽ pic.twitter.com/djMK9ggKQq — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) November 18, 2023

Zobacz skrót meczu Widzew Łódź – Ruch Chorzów:

Tabela ligowa po zaległym meczu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Aktualizujemy tabelę 📊 pic.twitter.com/asHQ3gWUSl — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) November 18, 2023

Ilość kibiców podczas meczu Widzew Łódź – Ruch Chorzów

Mecz z pozycji trybun na Stadionie Widzewa Łódź obejrzało 17338 kibiców.

Fot. PressFocus