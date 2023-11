Jagiellonia traci punkty w pogoni za Śląskiem

Za nami pierwsze dwa mecze 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. ŁKS Łódź ma coraz większe problemy. Łodzianie przegrali na własnym boisku z Zagłębiem Lubin, przez co osiedli na ostatnim miejscu w tabeli. Jagiellonia Białystok, która bierze udział ze Śląskiem Wrocław w wyścigu o mistrzostwo Polski, straciła punkty z Piastem Gliwice. Zapraszamy do podsumowania pierwszych spotkań 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy.



ŁKS Łódź 0:2 Zagłębie Lubin

9′ Kopacz 0:1

49′ Ławniczak 0:2

ŁKS nieradzi sobie najlepiej po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Łodzianie zajmują ostatnią pozycję w tabeli z ośmioma punktami na koncie. Drużyna Piotra Stokowca mierzyła się z dobrze znaną trenerowi ŁKS-u, drużyną Zagłębia Lubin, który w ostatnim czasie nie był w zbyt wysokiej formie. Jedn i drugi zespół miał coś do udowodnienia swoim kibicom. Lepiej spisało się Zagłębie. W 9. minucie pierwszego gola w spotkaniu strzelił Kopacz. Lubinianie w piątkowy wieczór znacznie lepiej prezentowali się na boisku od swoich rywali. Gola na 2:0 w 49. strzelił Ławniczak, przez co ŁKS nie był wstanie już się podnieść.

Jagiellonia Białystok 0:0 Piast Gliwice

Jagiellonia Białystok straciła punkty w wyścigu ze Śląskiem Wrocław. Piast okazał się solidną drużyną, z która musiał zmierzyć się zespół Adriana Siemienieca. To właśnie goście byli bliscy szczęścia w 20. minucie. Piłka po strzale Holubka trafiła jednak w słupek. Tuż przed przerwą doskonałą sytuację na otwarcie wyniku miał Ameyaw, który nie trafił do pustej bramki z najbliższej odległości. Chwilę później Jagiellonia wyszła z groźną kontrą. Swojej sytuacji nie wykorzystał jednak Hansen. W 70. minucie futbolówkę do bramki skierował Ameyaw. Jak się okazało piłkarz był na spalonym i na tablicy wyników wciąż widniał wynik 0:0. W 73. minucie czerwoną kartką został ukarany Mosor. Gospodarze nie wykorzystali gry z przewagą jednego zawodnika i mecz zakończył się podziałem punktów.

Tabela PKO BP Ekstraklasy po piątkowych meczach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy

