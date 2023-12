Betfan kurs 1.55 Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa Powyżej 8.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Śląsk jest teraz dokładnie w tym samym miejscu, gdzie rok temu był zespół Marka Papszuna, czyli na pozycji lidera skąd pewnie zmierzał po pierwszy tytuł w historii klubu. Dla wrocławian historie o pierwszym tytule kraju od 2012 roku wciąż są mrzonką. Podopieczni Jacka Magiery jeszcze kilka miesięcy temu desperacko bronili się przed spadkiem, ale obecny sezon to istne objawienie z ich strony i o niebo lepsza gra. Zobaczymy czy zdołają zatrzymać Raków, który w przeszczęśliwych nastrojach wrócił z Austrii. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Śląsk w ostatnich latach przeżył drogę z nieba do piekła, martwiąc się nawet o ligowy byt, ale sezon 2023/24 jest zgoła dla nich odmienny. Okazuje się, że po 17 kolejce gospodarze mogą mieć 39 punktów i już za tydzień prawdopodobnie mogą zapewnić sobie nieoficjalnie utrzymanie. Oczywiście każdy we Wrocławiu patrzy na tak dobry wynik klubu z perspektywy szans zagrania w pucharkach itd. Raków z kolei ucieszył wygraną w Sturmie i formalnie będzie grać w 6 kolejce Ligi Europy wciąż „o coś”. Ale póki co muszą przestawić tryb Europa na tryb Ekstraklasa i spróbować odrobić najlepiej trzy oczka do prowadzącego w tabeli Śląska Wrocław. To zadanie było dla Medalików łatwe w ostatnich latach. Szczególnie dobrze Raków zaprezentował się przeciwko wrocławianom w sezonie mistrzowskim. Wówczas Raków odniósł dwa zwycięstwa w takim samym wymiarze bramek (4:1) i nie dał żadnych szans piłkarzom w zielonych koszulkach.

Teraz sytuacja raczej się nie powtórzy. W Śląsku sprzyja im własny stadion gdzie wygrali 5 z 7 dotychczasowych spotkań. Pogonili Legię (4:0), Lecha Poznań (3:1) i teraz mecz z ostatnim przedstawicielem wielkiej trójki Ekstraklasy. Jakie typy? Mam duży szacunek dla Rakowa za zwycięstwo nad Sturmem Graz i danie sobie samemu szans na coś jeszcze w tej grupie LE. Szacunek mam także do wyników wykręcanych przez Śląsk, dla którego już dawno jest to najlepsza runda od lat, a przecież pewnie będzie jeszcze co najmniej ciut lepsza, bo do końca jeszcze 4 mecze.

W niedzielny wieczór we Wrocławiu zapowiada nam się naprawdę niezwykle emocjonujące widowisko, które będzie prawdziwą weryfikacją dla aktualnego lidera rozgrywek. Gdyby piłkarze Jacka Magiery po raz kolejny zgarnęli trzy punkty, będziemy mogli mówić o poważnym kandydacie do tytułu mistrzowskiego. Każda wygrana będzie ich napędzać. Jeśli chodzi o typy, idę w rzuty rożne. W ostatnich dniach w naszym kraju spadło sporo śniegu, co zdecydowanie przekłada się na trudniejsze warunki do gry. To powoduje, że ciężko jest trzymać piłkę przy nodze i oglądamy znacznie więcej stałych fragmentów gry z rogu boiska. Gram over 8.5 rzutów rożnych po kursie @1.55 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a oferta na niedzielny hit polskiej Ekstraklasy jest szczególna. Obie ekipy zdają sobie doskonale sprawę z wagi tego pojedynku, a przed liderem tabeli ogromna szansa na powiększenie przewagi i kolejny krok w stronę mistrzowskiego tytułu. Warto zatem spojrzeć do zakładów specjalnych na ten mecz i chociażby do kursów na strzelców. Być może znowu to Erik Exposito będzie bohaterem Wrocławia i trafi do siatki. Kurs na gola w wykonaniu Hiszpana wynosi @3.50 i jest to bardzo atrakcyjny przelicznik.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli, a walka o mistrzowski tytuł jeszcze mocniej nabierze tempa. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów. Są także zakłady specjalne.

Statystyki na typy bukmacherskie Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa

Bilans bramkowy Śląska to 28:13, a Rakowa 31:17

Śląsk ostatni raz mecz w lidze przegrał 12. sierpnia

Raków w ostatnich dwóch meczach ligowych zanotował BTTS

Jeśli gospodarze wygrają, będą mieli aż pięć punktów przewagi nad drugą w tabeli Jagiellonią

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

