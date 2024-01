Xavi odchodzi z Barcelony! Legendarny przed laty pomocnik opuści Barcelonę z końcem sezonu. 44-latek na konferencji prasowej po meczu z Villarrealem przekazał tę wiadomość dziennikarzom.

W sobotni wieczór, Barcelona po raz kolejny w tym sezonie zawiodła. Na wzgórzu Montjuic w kuriozalnych okolicznościach „Duma Katalonii” przegrała z Villarrealem 3:5. I to mimo powrócenia do meczu ze stanu 0:2 na 3:2! Mimo iż udało się odrobić dwubramkową stratę, nie udało się dowieźć tego rezultatu do końca, na co wpływ miała koszmarna postawa defensywy „Blaugrany”. Ten mecz jest kolejnym fatalnym w wykonaniu podopiecznych Xaviego. Od dłuższego czasu pojawiała się dyskusja w mediach czy Joan Laporta zwolni Xaviego. Dziś już jesteśmy pewni. Na konferencji pomeczowej 44-latek oznajmił:

🚨 Xavi: “This club needs a change of dynamic. Leaving Barça is the best decision possible for all parties involved”.

“I’m the most responsible one, so the players will finally feel free now”. pic.twitter.com/2sPpFv2wyj

