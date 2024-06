Hiszpania – Chorwacja 15.06 – Typy bukmacherskie

LVBET kurs 1.90 Hiszpania - Chorwacja 1X2 1 Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Hiszpania – Chorwacja. Na placu boju zobaczymy 24 drużyny, najlepsze na Starym Kontynencie, a pośród nich reprezentacja Polski, która w finale baraży w Cardiff po rzutach karnych pokonała Walię. Mecz otwarcia zostanie rozegrany 14 czerwca w piątek o godzinie 21:00 na Allianz Arena w Monachium. Następnego dnia o godzinie 18:00 czeka nas starcie wagi ciężkiej od razu w pierwszej kolejce, gdzie reprezentacja Hiszpanii zmierzy się z Chorwacją. Wobec tego pojedynku oczekiwania są spore, a wielu ekspertów widzi w obu zespołach faworytów do wielkiego finału. Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten pojedynek!

➡️ Zagraj zakład na zwycięstwo Hiszpanii lub Chorwacji z kursem 200 w LVBET ⬅️

Hiszpania – Chorwacja – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na pierwsze mecze w grupie nie należą do najłatwiejszych. Jeśli chodzi o same eliminacje do EURO 2024 to dla Hiszpanii były bardzo udane. Mimo, że na samym początku zaliczyli wpadkę i przegrali ze Szkocją w grupie A to potem pozostałe siedem spotkań wygrali bez większych problemów. Dwukrotnie pokonali Norwegów, rozbili nawet raz Cypr 6:0, ogólnie bilans bramkowy wyglądał imponująco (25:5). Finiszowali na pierwszym miejscu i zgromadzili aż 21 punktów. Ostatnie ich mecze były towarzyskie i przeciwnicy wcale do łatwych nie należeli: porażka z Kolumbią 0:1 i remis po szalonym starciu z Brazylią 3:3. Hiszpanie co by się nie działo zawsze będą w gronie faworytów do końcowego sukcesu. Ostatnie Mistrzostwa Europy nie wypadały najgorzej, bo odpadali w 1/8 finału albo w półfinale.

Chorwacja przegrała z Hiszpanią w pamiętnym finale Ligi Narodów po rzutach karnych i na pewno ma rachunki do wyrównania. Chorwaci w eliminacjach spisali się nieźle, ale nie wygrali grupy, bo musieli uznać wyższość reprezentacji Turcji. Na kluczowym etapie przegrali dwa mecze z Walią i właśnie Turkami. Ale dzięki słabej postawie Walijczyków w całych eliminacjach zajęli drugie miejsce. W grze Chorwatów było dużo błędów, chaosu i nerwówki co przełożyło się na wyniki w grupie. Sam fakt, że zdobyli trzynaście bramek w 8 spotkaniach przy takim potencjale jest kiepskim wynikiem, a trzeba wziąć pod uwagę, że mieli w grupie Armenię czy Łotwę. W marcu rozegrali dwa spotkania kontrolne, ale za dobrze w nich nie wypadli: z Tunezją bezbramkowo zremisowali i dopiero po karnych wygrali, a z Egiptem wygrali 4:2. Ale nie raz udowadniali, że są zespołem turniejowym i kiedy trzeba to po prostu odpalają. Wystarczy sobie przypomnieć ostatni mundial w Katarze i brązowy medal, który wywalczyli. Wcześniej w Rosji zdobyli wicemistrzostwo, a jeśli chodzi o ME to w ostatnich latach kończyło się na 1/8 finału.

Moim zdaniem Hiszpania w końcu zagra na miarę oczekiwać i poradzi sobie z Chorwacją, która najlepsze chwile może już mieć za sobą. Stawiam na zwycięstwo podopiecznych Luisa de la Fuente po kursie @1.90 w ofercie legalnego bukmachera LVBET.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Hiszpania – Chorwacja

LVBET standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Hiszpania – Chorwacja. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Alvaro Morata po kursie 2.90.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwszy mecz fazy grupowej EURO 2024, który może być kluczowy w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Zasady promocji

Wpłać minimum 20 PLN i postaw za dokładnie 1 PLN ze środków własnych lub środków bonusowych zakład na zwycięstwo Twoich faworytów. Jeśli Twój zakład będzie wygrany policzymy Ci wygraną po kursie 200! Środki bonusowe, które zostaną wypłacone za udział w promocji podlegają wyłącznie 1-krotnemu wymogowi obrotu. Jeśli chcesz stawiać za środki bonusowe pamiętaj, że minimalny kurs kuponu to 1.75 aby zagrać za bonus. Jeśli Twój faworyt ma niższy kurs niż 1.75 – przygotuj kupon kombi z drugim dowolnym wydarzeniem z oferty sportowej aby finalny kurs kuponu wynosił min. 1.75.

Statystyki na typy bukmacherskie Hiszpania – Chorwacja

Hiszpania w ostatnich trzech meczach strzeliła łącznie 13 bramek

Chorwacja ma serię sześciu zwycięstw z rzędu

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach między tymi ekipami Hiszpania wygrała tylko raz

Przewidywane składy Hiszpania – Chorwacja

Hiszpania : Simon – Carvajal, Normand, Cubarsi, Grimaldo – Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Williams – Morata

: Simon – Carvajal, Normand, Cubarsi, Grimaldo – Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Williams – Morata Chorwacja: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol – Brozovic, Modric, Kovacic – Majer, Budimir, Kramaric

fot. Pressfocus