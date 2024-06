Polska – Holandia 16.06 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.98 Polska - Holandia Powyżej 9.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy bukmacherskie na Polska – Holandia i kursy na pierwszy nasz mecz na Euro 2024. W niedzielę 16 czerwca reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią, w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach Europy. Spotkanie to odbędzie się w Hamburgu o godzinie 15:00. Czy uda nam się zacząć turniej w dobrym stylu, czyli od zdobycia punktów w starciu z Oranje? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to spotkanie.

Polska – Holandia – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na mecze naszej reprezentacji są dość trudne do analizy. Po zaciętym meczu barażowym z reprezentacją Walii i udanym dla nas konkursie rzutów karnych, reprezentacji Polski udało się zakwalifikować do czerwcowych Mistrzostw Europy, które odbędą się w tym roku w Niemczech. Nasze Orły pokazały charakter, ducha walki, ale przede wszystkim grę zespołową, które zaprocentowały już wspomnianym awansem. Dzięki temu, Polska zagra w grupie D, gdzie czekają już na nas reprezentacje Francji, Austrii i Holandii. Odkąd Michał Probierz przejął reprezentację Polski, jako drużyna wyglądamy lepiej, a co najważniejsze, nie przegrywamy spotkań. Były trener m.in. Jagiellonii Białystok i Cracovii jeszcze nie przegrał spotkania jako selekcjoner pierwszej reprezentacji, notując 6 zwycięstw i 2 remisy. Zespół pod jego wodzą stał się szczelniejszy w defensywie, bowiem na dystansie tych ośmiu spotkań straciliśmy tylko 5 goli. Tym co jednak może niepokoić są problemy ze stwarzaniem sobie sytuacji bramkowych, czego najlepszym dowodem jest statystyka 0 strzałów celnych w starciu z Walijczykami. Mimo końcowego sukcesu, nie udało nam się oddać żadnego strzału w światło bramki Dannego Warda, co nie wystawia najlepszego świadectwa naszej kadrze.

Naszym pierwszym rywalem w fazie grupowej Mistrzostw Europy jest nam dobrze znana reprezentacja Holandii, z którą w ostatnich latach mieliśmy okazję się mierzyć. Holendrzy na EURO awansowali bezpośrednio po kwalifikacjach, bowiem zajęli drugie miejsce w swojej grupie. W 8 spotkaniach Oranje zgromadzili 18 punktów, tracąc 4 oczka do liderującej Francji. W tych meczach zdobyli 17 bramek, tracąc sami przy tym 7. Holendrzy zanotowali dwie porażki w eliminacjach, obie z ekipą Les Bleus. W trakcie marcowej przerwy reprezentacyjnej rozegrali dwa spotkania. Pierwsze z nich wysoko wygrali 4:0, kiedy to zmierzyli się w Amsterdamie z reprezentacją Szkocji. Wówczas na listę strzelców wpisali się Tijjani Reijnders, Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst oraz Donyell Malen. Drugie spotkanie to porażka w wyjazdowym spotkaniu z reprezentacją Niemiec. Mimo wyjścia na prowadzenie już w 4-tej minucie, po trafieniu Joeya Veermena, ekipa Ronalda Koemana nie udało się utrzymać prowadzenia, w konsekwencji przegrywając 1:2. Czerwcowe mecze towarzyskie Polacy i Holendrzy zakończyli kompletem dwóch zwycięstw.

Moim zdaniem zobaczymy ofensywny mecz, gdzie jedni i drudzy będą często odwiedzać swoje pole karne. Polska wyjdzie na boisko bardzo słabą defensywą, więc mogą pojawić się nerwy i wybijanie piłki za linię. Stawiam na over 9.5 rzutów rożnych po kursie @1.98 w ofercie legalnego bukmachera BETFAN.

BETFAN standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Polska – Holandia. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Memphis Depay po kursie @2.60.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwszy mecz fazy grupowej EURO 2024, który może być kluczowy w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Polska – Holandia

Polska jest niepokonana od ośmiu spotkań

Holandia wygrała cztery z ostatnich pięciu meczów

Polacy ostatni raz z Holendrami wygrali w roku 1979

Przewidywane składy Polska – Holandia

Polska: Szczęsny – Frankowski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Zalewski – Slisz – Moder, Zieliński – Świderski, Buksa

Szczęsny – Frankowski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Zalewski – Slisz – Moder, Zieliński – Świderski, Buksa Holandia: Verbruggen – Dumfries, de Ligt, van Dijk, Ake – Reijnders, Schouten, Veerman – Simons, Depay, Gakpo

