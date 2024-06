Venezia z nowym trenerem – ma w CV półfinał Ligi Mistrzów

Venezia awansowała po krótkiej przerwie do Serie A. Ostatni raz brali oni udział w rozgrywkach w elicie w sezonie 2021/22. W związku z awansem i propozycją pracy w Torino, po krótkich negocjacjach z klubu odszedł Paolo Vanoli. Torino chciało wpłacić 500 tysięcy euro, klub z miasta pięknych lagun chciał milion – tak jak w umowie. Krakowskim targiem doszli do porozumienia – 800 tysięcy. Teraz Venezia ogłosiła jego następcę.

Venezia z nowym trenerem

Klub Duncana Niederauera, byłego dyrektora Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, zdecydował zatrudnić się na to stanowisko Eusebio Di Francesco. To doskonale znane na rynku nazwisko.

Di Francesco è stato nominato come nuovo allenatore della Prima Squadra. Benvenuto a Venezia, Eusebio!https://t.co/e0LMRn43va#ArancioNeroVerde🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/6FOGIpDqc0 — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) June 26, 2024

Były trener Frosinone czy Romy podpisał dwuletnią umowę. To były reprezentant Włoch – rozegrał on dla 'Squadra Azzurra” 13 spotkań i strzelił jednego gola. W 2001 roku wygrał on mistrzostwo Włoch jako pomocnik AS Romy. Jako piłkarz ma na koncie także 252 mecze w Serie A oraz 96 na drugim poziomie rozgrywkowym.

Jego kariera trenerska nie jest tak udana, jednak to nie tak, że 'Di Fra’ nic pozytywnego nie osiągnął. W 2018 roku osiągnął półfinał Ligi Mistrzów z Romą, a dwa lata wcześniej jako beniaminek – awansował z Sassuolo do Ligi Europy. Roma dotarła do tego etapu po 34 latach – wtedy skończyło się to finałem (1984, porażka po karnych z Liverpoolem). Później nastąpiła równia pochyła – szybkie zwolnienie z Sampdorii, Cagliari.

Poprzedni sezon to udana jesień z Frosinone, która zakończyła się spadkiem w ostatniej kolejce po golu w doliczonym czasie M’Baye Nianga w innym meczu o tej samej porze. Gol Senegalczyka spowodował, że 'Crociati’ spadli na 18. miejsce – pierwsze gwarantujące spadek. Kosztem Frosinone utrzymało się też Udinese, które w ostatniej serii gier pokonał Frosinone na Stadio Benito Stirpe 1:0.

Venezia w minionym sezonie Serie B zajęła trzecie miejsce. Awans wywalczyła przez baraże. W finale play-offów, drużyna ze Stadio Pier Luigi Penzo pokonała jednym golem Cremonese Giovanniego Stroppy (0:0 w Cremonie, 1:0 w Wenecji). Pozostałymi beniaminkami Serie A 2024/25 będą: Parma oraz Como. Drużyna znad znanego jeziora wraca do elity po ponad 20 latach.

Fot. PressFocus