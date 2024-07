Southgate jednak odchodzi! Federacja wytypowała następców

Choć angielska federacja zaoferowała Garethowi Southgate’owi pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Anglii, to… miała jednocześnie przygotować listę kandydatów do zastąpienia 53-latka. Wiemy już, że Anglik nie przyjął tej oferty, mając dosyć negatywnej atmosfery wokół swojej osoby. Według „Sky Sports” wytypowano czterech potencjalnych następców, wśród których znalazło się dwóch obcokrajowców.

Przed finałowym meczem EURO 2024 pojawiały się informacje, jakoby angielska federacja miała zaoferować Garethowi Southgate’owi pozostanie na stanowisku selekcjonera i to niezależnie od wyniku starcia z Hiszpanią. Kontrakt Southgate’a wygasa wraz z końcem 2024 roku, ale władze FA miały przedstawić mu przedłużenie umowy do czasu mistrzostw świata 2026.

Piłka leżała więc po stronie Southgate’a, który musiał zdecydować, czy chce pozostać, czy jednak odejdzie. Jeszcze przed startem EURO 2024 na łamach ”Bilda” 53-latek mówił: – Jeśli nie wygramy EURO, prawdopodobnie nie będzie mnie tu dłużej. Decyzja miała zostać podjęta lada moment, bowiem już 2 września rozpoczyna się kolejne zgrupowanie reprezentacji Anglii. No i rzeczywiście została, bowiem Southgate czuł niechęć całego narodu, oferty tej nie przyjął i postanowił zrezygnować. Poprowadził kadrę aż w 102 spotkaniach przez niemal osiem lat, dotarł do dwóch finałów mistrzostw Europy i zajął 4. miejsce na mundialu w Rosji. Na koniec tej pracy powiedział:

– Jako dumny Anglik miałem zaszczyt w życiu grać dla reprezentacji Anglii i zarządzać tą reprezentacją Anglii. To było dla mnie wszystko i sam też dałem z siebie wszystko. Czas jednak na zmiany i nowy rozdział. Odchodzę ze swojej roli.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: Gareth Southgate has LEFT his role as manager of the England national team.

Najbliższym meczem Anglików będzie wyjazdowa rywalizacja w dywizji B z Irlandią. Istnieje prawdopodobieństwo, że to… Irlandczyk Lee Carsley poprowadzi ”Synów Albionu” w tym meczu. Według „Sky Sports” FA już przygotowała listę kandydatów do zastąpienia Southgate’a na stanowisku selekcjonera.

Wśród czterech potencjalnych następców znalazł się właśnie Irlandczyk Lee Carsley, który od trzech lat prowadzi reprezentację Anglii U21. Przed rokiem doprowadził Anglików do pierwszego od 39 lat mistrzostwa Europy do lat 21. Na młodzieżowym EURO jego podopieczni zaprezentowali się imponująco, wygrywając wszystkie sześć meczów w podstawowym czasie gry, nie tracąc przy tym ani jednej bramki. Rewelacją w bramce był James Trafford. Defensywą zarządzali też Taylor Harwood-Bellis oraz Levi Colwill. Liderami z przodu byli Anthony Gordon oraz Emile Smith Rowe. Grali też Cole Palmer czy Jacob Ramsey. Całkiem mocna paczka. Z częścią z nich Carsley pracowałby ponownie.

Lee Carsley is an interesting name in the frame if the Southgate era is over. Hasn’t coached much at senior level, but won the 2023 U21 Euros (beating Spain in the final!) and has a 79% win ratio with them (P29 W23 D1 L5). Would the FA be brave enough to hand him the baton? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/BiEoJbQhwF

Carsley jest jednym z dwóch obcokrajowców, których FA wytypowała do zastąpienia Southgate’a. Drugim z nich jest Mauricio Pochettino, który mimo zajęcia z Chelsea szóstego miejsca w poprzednim sezonie Premier League, został zwolniony tuż po jego zakończeniu. Argentyńczyk od ponad dekady związany jest z angielską piłką. Poza prowadzeniem Chelsea w minionej kampanii, wcześniej przez ponad pięć sezonów był menedżerem Tottenhamu, a zaczynał jako szkoleniowiec Southampton. Łącznie ma on w CV 404 mecze w roli trenera angielskich klubów.

Pochettino nie jest jedynym obecnie bezrobotnym szkoleniowcem, którego ostatnim klubem była Chelsea i którego FA rozważa do zastąpienia Southgate’a. Mowa o Grahamie Potterze, który na początku kwietnia 2023 roku został zwolniony z Chelsea i okazał się tam trenerską klapą. Wcześniej przez ponad trzy lata z powodzeniem prowadził Brighton, a w sezonie 2018/19 był szkoleniowcem ówczesnego spadkowicza z Premier League – Swansea City.

Listę potencjalnych następców Southgate’a zamyka Eddie Howe, który od listopada 2021 roku jest szkoleniowcem Newcastle. To wymarzony kandydat chociażby Alana Shearera W 2023 roku ”Sroki” pod jego wodzą po raz pierwszy od 20 lat zagrały w Lidze Mistrzów. Z kolei w sezonie 2022/23 wprowadził on je do pierwszego od 1999 roku finału krajowego pucharu. Wcześniej przez niemal dekadę – z przerwą na prowadzenie Burnley – był szkoleniowcem Bournemouth, z którym w sześć lat przebył drogę od League Two do Premier League. W sezonie 2016/17 zajął nawet z ”Wisienkami” 9. miejsce, co do dziś jest najlepszym ich wynikiem w Premier League. Ostatni sezon miał słabszy, ale na usprawiedliwienie – jego Newcastle musiało sobie radzić z mnóstwem urazów.

The FA has drawn up a lengthy shortlist of possible candidates to replace Gareth Southgate, should he decide to resign as England manager 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Eddie Howe, Mauricio Pochettino, Graham Potter and current England U21 boss Lee Carsley are all on the list ⬇️ pic.twitter.com/jcJLad2VkU

