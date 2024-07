EURO 2024: Panel ekspertów wybrał TOP 10 bramek turnieju

EURO 2024 zakończyło się kilka dni temu. Specjalny panel znanych osobistości dyskutował i głosował nad jedenastką turnieju, którą także wcześniej ogłoszono. Teraz to samo grono osób wybrało TOP 10 najpiękniejszych bramek, jakie padły na minionych mistrzostwach Europy.

Kto wybierał?

Wcześniej ogłoszono jedenastkę turnieju, którą w pełni zasłużenie zdominowali Hiszpanie, tworząc między innymi całą linię pomocy. Oto oficjalnie najlepsi wybrani przez panel UEFA: Mike Maignan – Kyle Walker, Manuel Akanji, William Saliba, Marc Cucurella – Dani Olmo, Rodri, Fabian Ruiz – Lamine Yamal, Jamal Musiala, Nico Williams.

Panel ten składał się z 12 osób, których federacja przedstawiła przed turniejem. Tak opisała na swojej stronie internetowej ich rolę: Obserwatorzy techniczni UEFA będą szczegółowo monitorowali UEFA EURO 2024, a statystyki i materiały wideo umożliwią im przygotowanie szczegółowych raportów. Raporty te będą udostępniane społeczności piłkarskiej. Oto osoby, które wybierały:

Podczas każdego meczu obserwatorzy techniczni analizowali jego przebieg z perspektywy trenera i mieli dodatkowo za zadanie wybrać najlepszego piłkarza meczu, a także potem jedenastkę turnieju, MVP mistrzostw, najlepszego młodego zawodnika oraz najpiękniejszą bramkę. Po każdym meczu odpowiedzialny za niego obserwator techniczny sporządzał specjalistyczny raport, wykorzystując wideo i ciekawe dane techniczne i taktyczne. Panel miał dostęp do wielu kątów kamery – obrazów taktycznych i ujęć zza bramki, które mógł zawrzeć w raporcie celem podkreślenia jakiegoś detalu.

TOP 10 bramek

Obserwatorzy techniczni UEFA wybrali dziesięć najlepszych bramek turnieju UEFA EURO 2024. Najlepszą została uznana oficjalnie ta zdobyta przez Lamine’a Yamala w półfinale. Przeważyła nie tylko uroda, ale i waga trafienia. Dani Vivian mówił później, że to był przełomowy moment meczu, bo Hiszpanie znaleźli się w trudnym położeniu, przegrywając 0:1, ale gol – do tego przepiękny – pomógł im wrócić na dobre tory. Rzeczywiście potem strzelili drugiego.

Na podium znalazła się też przewrotka Jude’a Bellinghama, która uratowała Anglię w 95. minucie 1/8 finału ze Słowacją oraz błyskawiczne uderzenie Xherdana Shaqiriego, który nawet się nie zastanawiał i huknął lewą nogą po tym, jak piłkę wystawił mu szkocki obrońca. To był ostatni raz na wielkim turnieju człowieka słynącego z przepięknych bramek… zrezygnował on z gry w kadrze. Na początku turnieju furorę robiły gole z dystansu – zza szesnastki. Nr 4 i nr 5 to właśnie takie trafienia – Nicolae Stanciu oraz Arda Gueler. Jeśli chodzi akurat o Turka, to wielu kibicom w mediach społecznościowych właśnie jego gol podobał się najbardziej.

Całe TOP10 można obejrzeć na oficjalnej stronie UEFA – TUTAJ.

