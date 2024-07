Wieczysta ściąga gwiazdę I ligi

Jak informuje Bartosz Karcz z ”Gazety Krakowskiej”, Wieczysta porozumiała się z Wisłą Kraków ws. transferu definitywnego Goku Romana. Hiszpan ma podpisać z II-ligowcem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. W dwóch poprzednich sezonach Goku był jednym z najlepszych strzelców I ligi.

Transfer na linii Wieczysta – Wisła

Po raz pierwszy Joan Roman do Polski trafił latem 2016 roku, gdy został wypożyczony na rok z rezerw Bragi do Śląska Wrocław. Tam rozegrał 13 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył dwie asysty w Ekstraklasie. Jednak przez ostatnie dwa miesiące sezonu 2016/17 Hiszpan znajdował się poza kadrą meczową.

Po półtora roku Joan Roman wrócił do Polski i znów występował dla drużyny z Dolnego Śląska. Trafił do Miedzi Legnica, z którą jednak nie udało mu się utrzymać w Ekstraklasie. Hiszpanowi wystarczyła jednak zaledwie runda, by zostać drugim najlepszym strzelcem Miedzi w sezonie 2018/19. W 12 meczach strzelił pięć goli i dołożył jedną asystę – lepsze liczby miał tylko Petteri Forsell (13 goli, jedna asysta).

Choć podpisał z Miedzią 2,5-letni kontrakt, już po pół roku przeniósł się do Grecji. Zimą 2020 roku wrócił jednak na Dolny Śląsk i walczył z Miedzią w barażach o awans do Ekstraklasy. W trakcie sezonu 2020/21 Hiszpan zmienił imię z Joan na Goku na cześć… postaci z serialu ”Dragon Ball”. Tamten sezon zakończył z dziewięcioma bramkami, ale Miedź nie załapała się nawet do strefy barażowej.

Taka ciekawostka… @Joan_Roman7 zmienia swoje imię. Złożył dokumenty i czeka na potwierdzenie. Nowe imię to… Goku. Powiedział mi, że zrobił to, żeby odciąć się od negatywnej energii, którą wytwarza obecne imię i zacząć od nowa. Dodał, że Goku ma dla niego potężne znaczenie. pic.twitter.com/uxqNWecDQe — Piotr Potępa (@PiotrPotepa) October 12, 2020

Wraz z końcem sezonu 2020/21 dobiegła końca jego umowa z Miedzią i jako wolny zawodnik przeniósł się do spadkowicza z Ekstraklasy – Podbeskidzia. Z ”Góralami” miał walczyć o powrót elity, a tymczasem klub z Bielska-Białej sezony 2021/22 i 2022/23 kończył tuż za strefą barażową. Goku był jednak niekwestionowanym liderem zespołu, zdobywając 22 bramki i 17 asyst w 64 meczach.

W sezonie 2022/23 z 26 punktami (16 goli, dziesięć asyst) zajął drugie miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej I ligi. Lepszy był tylko jego rodak z Wisły Kraków – Luis Fernandez, który zdobył 27 punktów (20 goli, siedem asyst). Latem 2023 roku Goku trafił na Reymonta, ale nie było mu dane występować w jednym zespole z Luisem Fernandezem. O kilka miesięcy młodszy rodak przeniósł się bowiem równolegle do Lechii Gdańsk.

Według oficjalnych danych Wisła zapłaciła za Goku Podbeskidziu 125 tysięcy euro. Hiszpan podpisał roczny kontrakt, ale krótko przed zwycięstwem ”Białej Gwiazdy” w finale Pucharu Polski przedłużył go o kolejny rok. Jednocześnie Goku już z trzecim pierwszoligowym klubem nie udało się wywalczyć awansu do Ekstraklasy.

Na kolejne występy w Ekstraklasie Hiszpan będzie musiał poczekać jeszcze, bo przenosi się do II-ligowej Wieczystej Kraków. Beniaminek II ligi ma zapłacić Wiśle za 31-latka ok. 150 tysięcy euro, ale z bonusami pełna kwota transferu wyniesie 175 tysięcy euro. Będzie to więc drugi najdroższy transfer w historii Wieczystej. Więcej ten klub zapłacił jedynie za Michała Trąbkę, którego sprowadzono zimą 2024 roku za 350 tysięcy euro.

📢 Goku odchodzi z @WislaKrakowSA do @wieczysta. Kontrakt 2+1. Wisła zarobi blisko 200 tys. euro. — Mateusz Miga (@MateuszMiga) July 19, 2024

Jak informuje Bartosz Karcz z ”Gazety Krakowskiej”, Goku podpisze z Wieczystą dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny rok. Hiszpan już od dawna znajdował się na radarze II-ligowca, ale dopiero teraz sprawy przyspieszyły. Najpewniej Goku w nowych barwach zadebiutuje podczas wyjazdowego meczu 2. kolejki Betclic 2. Ligi z rezerwami Zagłębia Lubin. Na poziomie II ligi Wieczysta zadebiutuje domowym meczem z Resovią Rzeszów. Mecz odbędzie się w sobotę 20 lipca o godz. 14:45. Transmisja w TVP Sport.

fot. PressFocus