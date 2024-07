Ogromna oferta za Sancho?

W ostatnim czasie informowaliśmy o tym, że topór wojenny na linii Erik Ten Hag – Jadon Sancho został zakopany. Wydawało się, że Anglik dostanie szansę w Manchesterze w nadchodzącym sezonie, lecz światło dzienne ujrzała nowa informacja. Ofertę za piłkarza miało złożyć PSG.

Mniej niż tydzień temu informowaliśmy o tym, że odbyło się spotkanie Erika Ten Haga oraz Jadona Sancho. Wracający z wypożyczenia Anglik doszedł do porozumienia ze szkoleniowcem „Czerwonych Diabłów” i rzekomo niesnaski miały pójść w niepamięć. Zgrzytów w przeszłości nie brakowało, czego efektem było najpierw odsunięcie od składu oraz późniejsze półroczne wypożyczenie. Jednak po ostatnim spotkaniu oraz rozmowach wszystko wskazywało na to, iż Jadon wejdzie w okres przygotowawczy z drużyną i będzie walczył o miejsce w składzie.

🚨🔴 Erik ten Hag on Jadon Sancho: “We spoke well. Everyone can make a mistake”.

“We draw a line and move on”.

“This club needs good players and one thing is certain: Jadon is a very good player”.

“I hope it will click and contribute to our success”, told @ADSportwereld. pic.twitter.com/LzrTglMOW3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2024