Kobiece EURO w Polsce? Kolejna próba PZPN

Po 17 latach przerwy Polska znów może zorganizować seniorskie mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Tym razem jednak chodzi o turniej kobiet. Prezes PZPN Cezary Kulesza przekazał, że nasz kraj będzie starać się o organizację mistrzostw Europy w 2029 roku.

Czy EURO wróci do Polski?

Organizacja przez Polskę oraz Ukrainę piłkarskich mistrzostw Europy 2012 była kołem zamachowym inwestycji w stadiony znajdujące się na terenach obu krajów. Obecnie nad Wisłą znajdziemy wiele nowoczesnych obiektów. W przeszłości służyły już one do organizacji męskich mistrzostw Europy do lat 21, czy mistrzostw świata do lat 20. Wkrótce mogą one posłużyć także jako areny zmagań mistrzostw Europy kobiet. Na portalu Twitter/X prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił, że Polska zgłosiła się do organizacji mistrzostw Europy kobiet w 2029 roku.

To już kolejna próba federacji, by w naszym kraju odbyła się największa kobieca impreza piłkarska w Europie. EURO 2025 kobiet zorganizuje Szwajcaria, gdyż UEFA wolała wybrać kraj siedziby swojej federacji niż ofertę m.in. Polski. Nie tylko PZPN złożył ofertę w sprawie organizacji EURO 2029. Szwecja wraz z Danią wystartują z Polską w wyścigu o organizację mistrzostw Europy 2029. Z kolei w staraniach o EURO 2025 startowały wszystkie państwa skandynawskie (Norwegia, Finlandia, Szwecja i Dania), które złożyły wspólną kandydaturę.

Drodzy Kibice,

Z radością ogłaszam, że zgłosiliśmy naszą kandydaturę do organizacji mistrzostw Europy kobiet w 2029 roku. Turniej takiej rangi byłby kolejnym dużym krokiem w rozwoju kobiecej piłki w naszym kraju.

W 2025 roku będziemy gospodarzem piłkarskich mistrzostw Europy… — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) July 26, 2024

Piłkarskie imprezy UEFA w Polsce

W ciągu kilku lat w Polsce odbędzie się kilka imprez pod egidą UEFA. Wśród imprez dla pań można wymienić EURO do lat 19 w 2025 roku, a także mistrzostwa świata do lat 20 w 2026 roku. Na ten moment nie wiadomo na jakich stadionach zostaną rozegrane te turnieje.

Polska będzie też organizatorem ważnych meczów w męskim futbolu. Już niedługo, bo 14 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie, o Superpuchar Europy zagrają zwycięzcy ubiegłorocznych edycji Ligi Mistrzów i Ligi Europy – Real Madryt oraz Atalanta. Natomiast finał tegorocznej edycji Ligi Konferencji odbędzie się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

🇨🇭 Switzerland's Sandro Schärer will referee the 2024 UEFA #SuperCup. 🆚 Real Madrid vs Atalanta

🏟️ National Stadium, Warsaw, Poland

🗓️ Wednesday 14 August

🕘 21:00 local time pic.twitter.com/JpOtcq8S9K — UEFA (@UEFA) July 26, 2024

Polska ma doświadczenie z organizacji wielkich meczów piłkarskich. Jednak trudno powiedzieć, aby nasza kandydatura była faworytem EURO 2029. Skandynawowie byli bliżej organizacji EURO 2025 niż Polska. Zatem raczej to Szwecja i Dania mają większą szansę na zorganizowanie imprezy, ale być może tym razem karta się odwróci.

fot. PressFocus