Były mistrz świata znalazł nowy klub

Mistrz świata z 2018 roku – Djibril Sidibe po dwóch latach wraca do Francji. Przez ostatnie dwa sezony występował w AEK-u Ateny, ale wraz z końcem czerwca jego umowa wygasła. Teraz podpisał kontrakt z Tuluzą, która jest jego czwartym francuskim klubem w karierze.

Wychowanek Troyes największy sukces odniósł w barwach Monaco, do którego przeniósł się latem 2016 roku z Lille. W sezonie 2016/17 wywalczył z tym klubem sensacyjne mistrzostwo Francji i równie sensacyjnie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Sidibe wystąpił wtedy w 47 meczach, w których strzelił trzy gole i dołożył osiem asyst. W tamtym sezonie zadebiutował również w reprezentacji Francji, a w 2018 roku został powołany przez Didiera Deschampsa na mistrzostwa świata w Rosji.

Choć w eliminacjach mistrzostw świata wystąpił we wszystkich 10 meczach i zaliczył trzy asysty, na mundialu w Rosji wystąpił jedynie w ostatnim grupowym meczu z Danią, gdy Francja była już pewna awansu do 1/8 finału. Był to zresztą jego ostatni w karierze występ dla ”Trójkolorowych”. Na mundialu z pierwszego składu wygryzł go zawodnik Stuttgartu – Benjamin Pavard, który był objawieniem w zespole Didiera Deschampsa. W październiku 2019 roku otrzymał ostatnie powołanie do reprezentacji Francji, gdy był na wypożyczeniu w Evertonie.

Tam wystąpił w 28 meczach i zaliczył pięć asyst, ale Everton nie skorzystał z opcji wykupu. Po powrocie do Monaco rozegrał jeszcze dwa sezony, a w czerwcu 2022 roku opuścił Księstwo po wygaśnięciu jego umowy. Następnie podpisał dwuletni kontrakt z AEK-iem Ateny, gdzie występował m.in. z reprezentantem Polski Damianem Szymańskim. W sezonie 2022/23 zdobył ze stołecznym klubem mistrzostwo Grecji oraz Puchar Grecji.

With Djibril Sidibé leaving, every single starter of Monaco’s 2016/17 team is now gone.

What a side this was. pic.twitter.com/lvOK09tN02

— Zach Lowy (@ZachLowy) June 19, 2022