Piotr Zieliński po wielu latach gry w Neapolu zdecydował się na dołączenie do mistrza Włoch, Interu Mediolan. Oznacza to grę w klubie, który na pozycji pomocnika ma bardzo dużą konkurencję. Jego debiut jako pierwszego Polaka w barwach ”Nerazzurrich” w Serie A co nieco się opóźni. Według informacji Sky Sports, Polak nie zagra przez najbliższe trzy tygodnie. Nie jest to jednak jedyna absencja w kadrze urzędujących mistrzów.

Zieliński opuści początek sezonu Serie A

Piotr Zieliński w swoim trzecim przedsezonowym sparingu, w którym Inter podjął Pisę Calcio – w pewnym momencie złapał się za udo. W 62. minucie spotkania zastąpił go Hakan Calhanoglu, wracający z urlopu po zakończonym EURO 2024. W tym samym meczu, kolejny problem zdrowotny napotkał też Austriaka Marko Arnautovicia. Piłkarz, który strzelił nam bramkę na niemieckim turnieju w bezpośrednim meczu będzie pauzował przez dwa tygodnie.

🚨 Marko Arnautović is expected to be out for 2 weeks and Piotr Zieliński is expected to be out for 3. 🇦🇹🇵🇱 [via @SkySport] — Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 5, 2024

Gwiazda reprezentacji Polski po przejściu badań w instytucie Humanitas w Rozzano dostała diagnozę nadwyrężenia mięśnia lewego uda. Potencjalnie Polak opuści dwie pierwsze kolejki, odpowiednio z Genoą (17.08) i Lecce (24.08). W roli zmiennika można będzie spodziewać się jego debiutu w starciu ze zwycięzcą Ligi Europy, Atalantą (30.08).

Zieliński to nie jedyne letnie wzmocnienie Interu

Wejście Polaka do nowej drużyny nie nastąpi zbyt harmonijnie, tak jakby sobie tego życzył – w przeciwieństwie choćby do Irańczyka, Mehdiego Taremiego. Były napastnik FC Porto i jeden z najlepszych napastników ligi portugalskiej XXI wieku wszedł do drużyny mistrza Włoch ”z buta”. W prawie każdym ze sparingów póki co notował trafienie. Dwukrotnie trafiał z Lugano Kacpra Przybyłki, a także z UD Las Palmas. Z drużyną z niższych lig włoskich, Pergolettese – także dołożył on trafienie.

FT: Pisa 1-1 #Inter A late goal rescues a draw to keep the unbeaten pre-season run going! pic.twitter.com/0Tt1Iq9xfV — Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 2, 2024

Poza wyżej wymienionymi zawodnikami, do nowej fali piłkarzy należy też Josep Martinez, który przybył za 13,5 miliona euro z Genoi. Od czerwca formalnym właścicielem Interu jest fundusz Oaktree, który nie otrzymał pożyczki w wysokości 395 milionów euro od Stevena Zhanga. Chińczyk był na czele klubu od 2016 roku.

Fot. PressFocus