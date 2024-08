Chelsea pozyskuje napastnika z La Liga

Jak informuje Fabrizio Romano londyńska Chelsea sprowadzi nowego napastnika. Chodzi o jednego z najbardziej rozchwytywanych napastników La Liga – Samu Omorodiona. 20-letni Hiszpan będzie kosztował około 35 milionów euro i podpisze siedmioletni kontrakt z „The Blues”.

Zespół z niebieskiej części Londynu wykorzystuje kolejne okienko transferowe do wzmocnienia i tak już licznej kadry swojego zespołu. Do klubu dołączył już Kieran Dewsbury-Hall z Leicester City, Filip Jørgensen z Villarrealu, Omari Kellyman z Aston Villi, Tosin Adarabioyo z Fulham, Renato Veiga z FC Basel, Caleb Wiley z Atlanty United oraz Marc Guiu z FC Barcelony. Teraz nowym zawodnikiem Chelsea ma zostać Samu Omorodion z Atletico Madryt.

