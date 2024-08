Były reprezentant Polski zagra w Warcie Poznań

Sytuacja w Warcie Poznań – zarówno boiskowa, jak i organizacyjna – zdecydowanie nie należy do najlepszych. „Zielonym” nie przeszkadza to jednak w przeprowadzaniu kolejnych transferów. Do zespołu Piotra Jacka właśnie dołączył Szymon Pawłowski – były skrzydłowy Lecha Poznań czy Zagłębia Lubin oraz 17-krotny reprezentant Polski.

Rewolucja w Warcie Poznań

Tuż po spadku Warty Poznań z klubu odeszło wielu kluczowych zawodników na czele z Adamem Zrelakiem, Dawidem Szymonowiczem, czy Mateuszem Kupczakiem. Wobec gry w I lidze i problemów finansowych ”Zieloni” byli zmuszeni do totalnej przebudowy kadry. Wartę zasiliło kilku zdolnych i młodych, ale też doświadczonych piłkarzy, których kontrakty z poprzednimi klubami wygasły. W letnim okienku transferowym Warta sprowadziła aż siedmiu zawodników:

Łukasz Norkowski – ex Polonia Bytom

Kacper Michalski – ex Ruch Chorzów

Bartosz Szeliga – ex ŁKS Łódź

Damian Gąska – ex Górnik Łęczna

Rafał Adamski – ex Zagłębie Lubin

Maciej Firlej – ex Puszcza Niepołomice

Tomasz Wójcinowicz – ex Puszcza Niepołomice

Warta wskrzesi bohatera?

W ostatnim czasie Warta Poznań oficjalnie poinformowała o podpisaniu rocznego kontraktu z Szymonem Pawłowskim. Skrzydłowy przez lata związany był z innym poznańskim zespołem – Lechem. W czasach gry dla pierwszej drużyny ”Kolejorza” zdobył mistrzostwo Polski w 2015 roku. W 2015 i 2016 roku sięgał także z Lechem po Superpuchar Polski.

W ostatnich latach reprezentował barwy drugoligowych wówczas rezerw Lecha, gdzie na tamtejszych boiskach wiodło mu się całkiem nieźle – ostatecznie licznik zatrzymał się na ośmiu golach. W tym czasie wielokrotnie był także widywany na stadionie Lecha, gdzie obserwował grę pierwszego zespołu.

Swoje „pięć minut” zaliczył również w seniorskiej reprezentacji Polski, gdzie za czasów Franciszka Smudy i Waldemara Fornalika wystąpił łącznie w 17 meczach pierwszej kadry. Niektóre z nich miały jednak charakter nieoficjalny i odbywały się poza tradycyjnym reprezentacyjnym okienkiem. Wcześniej zanotował także 10 występów w reprezentacji Polski do lat 21.

Cześć Szymon 👋 27-krotny reprezentant Polski, Szymon Pawłowski, wzmocnił kadrę Warty Poznań. Doświadczony pomocnik podpisał kontrakt do końca sezonu 2024/25. Szczegóły ➡️ https://t.co/1O9xMUu83B#PAWŁOWSKI2025 #ZielonaRodzina pic.twitter.com/7e4vQ0Lbde — Warta Poznań (@WartaPoznan) August 7, 2024

Im starszy tym lepszy?

Wraz z podpisaniem kontraktu przez Pawłowskiego, na temat skrzydłowego w mediach klubowych wypowiedział się Dawid Frąckowiak – dyrektor sportowy Warty Poznań:

– Nie jest żadną tajemnicą, że Szymona znam doskonale, bo to pod moimi skrzydłami wchodził do piłki seniorskiej w Mieszku Gniezno. Pomysł na tego zawodnika w Warcie pojawił się jeszcze w czerwcu. Niestety, wtedy leczył on uraz, którego nabawił się w końcówce ubiegłego sezonu. Jednak od blisko dwóch tygodni trenuje już z nami i śmiało można powiedzieć, że Szymek, im starszy, tym lepszy. Jestem przekonany, że możemy na niego liczyć zarówno na boisku, jak i poza nim. Bardzo się cieszę, że tak wartościowy i doświadczony piłkarz dołącza do Zielonych.

Debiut w nowych barwach może nastąpić w sobotę 10 sierpnia. Tego dnia o godzinie 17:00 spadkowicz z Ekstraklasy na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim podejmie beniaminka I ligi – Stal Stalową Wolę. To spotkanie w Internecie transmitować będzie „TVP Sport”.

fot. PressFocus