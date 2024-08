Chelsea sprowadza anonimowego obrońcę za 16,5 miliona

Patrząc na aktualne poczynania londyńskiej Chelsea, wydaje się, że powiedzenie „nie ilość, a jakość” dawno poszło w niepamięć. Dziś pojawiło się oficjalne ogłoszenie młodego talentu z Argentyny, Aaróna Anselmino. Cała transakcja wyniosła 16,5 miliona euro. To piłkarz, który praktycznie nie zaistniał w seniorskiej piłce i w juniorskiej także, bo nie grał w żadnej z narodowych reprezentacji.

Ewidentnie, odkąd klub przejęło BlueCo pod kierownictwem Todda Boehly’ego, polityka transferowa „The Blues” uległa bardzo dużej modernizacji. Po pierwsze – sprowadzamy młodych zawodników, po drugie – dajemy im wieloletnie kontrakty – najlepiej na siedem czy osiem lat. Jasnym było, że po ostatnim sezonie „The Blues” będą chcieli wiele zmienić, lecz chyba mało kto spodziewał się, że drużynę wzmocni aż tylu zawodników. Aaron Anselmino będzie już ósmym transferem tego lata, co jest lekko mówiąc, zaskakujące.

Trudno odszukiwać w tych wszystkich ruchach filozofii. Jak do tej pory skład zasilili:

Chelsea ma w tym momencie w składzie siedmiu bramkarzy, licząc powroty z wypożyczeń, obecnych już w klubie i nowo sprowadzonych. Mówiło się jeszcze o porozumieniu z Mike’em Pendersem, który miał być „nowym Courtois” i kosztować „The Blues” 20 mln euro, a ma jeden mecz rozegrany w seniorach. Nie ma jednak jeszcze oficjalnego potwierdzenia tego ruchu. Warto dodać, że według Fabrizio Romano jedynie testy medyczne dzielą Chelsea od ogłoszenia kolejnego nabytku – 20-letniego Samu Omorodiona, który strzelił osiem goli na wypożyczeniu w Deportivo Alaves.

Można zadać jedno bardzo enigmatyczne pytanie „qvo vadis” Chelsea? Z drużyny odeszło kilku wartościowych zawodników: Ian Maatsen, Lewis Hall, czy Omari Hutchinson, a za chwilę oficjalnie nie będzie Connora Gallaghera. Wydawało się, że klub ze Stamford Bridge wykona kilka wartościowych transferów. Koniec końców po mediach społecznościowych krążą jedynie grafiki ze zbyt obszerną kadrą Chelsea, w tym z siedmioma bramkarzami (niedługo może ośmioma).

19-latek na świat przyszedł w niewielkim Bernardo Larroude. Środkowy obrońca od samego początku związany był z Boca Juniors, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki. Doświadczenie zbierał przede wszystkim w drużynie młodzieżowej, ale również w zespole rezerw Boca. Dopiero zimą tego roku przeniósł się do pierwszej drużyny.

Powiedzieć, że nie jest zbyt ograny na poziomie seniorskim, to nic nie powiedzieć. Jak do tej pory miał okazję wystąpić w 10 oficjalnych spotkaniach, a w lidze argentyńskiej zaledwie w trzech. Na pewno skauci Chelsea od dłuższego czasu śledzą tego zawodnika, jednak jego aktualny brak doświadczenia może niepokoić, ponieważ koniec końców kosztował prawie 20 milionów euro, a nie występował nawet na międzynarodowych arenach w żadnej z młodzieżówek.

