Spartak Trnawa znów pogromił polski klub

Spartak Trnawa jest o krok od wyeliminowania z europejskich pucharów trzeciego polskiego klubu. Choć do przerwy Wisła Kraków prowadziła 1:0, w drugiej połowie strzelali już tylko gospodarze – i to aż trzykrotnie. Najbardziej ”Białą Gwiazdę” skarcił 36-letni Michal Duris, który ustrzelił dublet.

Spartak Trnawa, czyli pogromcy polskich klubów

Po raz czwarty w historii polskiemu klubowi przyszło się mierzyć ze Spartakiem Trnawa. Słowacy aż dwukrotnie okazywali się pogromcami polskich zespołów. W 2018 roku wyrzuciła Legię Warszawa z Ligi Mistrzów wygrywając 2:1 w dwumeczu II rundy eliminacji. Przed rokiem ośmieszył się Lech Poznań, który uległ w dwumeczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji 3:4, choć w pierwszym meczu wygrał u siebie 2:1. Tylko Raków zachował się godnie i w 2022 roku pokonał Spartak w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji 3:0 w dwumeczu.

Spartak Trnawa kiedy znów będzie okazja zagrać z polskim zespołem pic.twitter.com/RWvXDL0dyp — Maciej (@mac_bar_) July 22, 2024

Wisła z prowadzeniem do przerwy

Mecz Wisły Kraków rozpoczął się o godzinie 20:30, czyli w trakcie drugiej połowy meczu Legii z Brondby. Krótko po tym, gdy po zakończeniu starcia w Danii pozostali widzowie dołączyli do kibiców Wisły, piłkarze ”Białej Gwiazdy” otworzyli wynik tego spotkania. W 26. minucie Angel Baena wykorzystał niedokładne podanie jednego z rywali i przechwycił piłkę.

Następnie minął defensora Spartaka, ale jego uderzenie nogą odbił Ziga Frelih. Na szczęście piłka trafiła pod nogi Hiszpana, a ten wystawił ją do pustej bramki swojemu rodakowi – Angelowi Rodado. To piąty gol króla strzelców minionych rozgrywek I ligi w tym sezonie, z czego trzeci po przedłużeniu kontraktu do 2027 roku. Dla Rodado mecz ze Spartakiem był już siódmym w tym sezonie, a sześć dotychczasowych rozegrał w pełnym wymiarze czasowym.

𝐑𝐎𝐃𝐀𝐃𝐎 ⚽🔥 Wisła Kraków 𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐢 1:0 💪 📺 TV6, Polsat Sport 3, PS Premium 4

📲 Polsat Box Go#SPAWIS pic.twitter.com/1dGdXztrGo — Polsat Sport (@polsatsport) August 8, 2024

”Już było dobrze, już było dobrze”

W pierwszym składzie Spartaka znaleźli się dwaj byli piłkarze Ekstraklasy – Martin Miković (ex Termalica), Filip Bainović (ex Górnik Zabrze). Na drugą połowę wybiegli za to były piłkarz Górnika Zabrze Roman Prochazka i były piłkarz Śląska oraz Legii Robert Pich. Nie minęły nawet dwie minuty od wznowienia gry, a gospodarze doprowadzili do wyrównania.

Znów niefrasobliwie zachowali się obrońcy Wisły, od których piłka odbijała się niczym w pinballu. Następnie futbolówka wylądowała pod nogami znajdującego się w polu karnym Michala Durisa, który pokonał debiutującego w europejskich pucharach 23-letniego wychowanka Wisły Kamila Brodę. To już 23. z 25 meczów Wisły w 2024 roku, w którym ta traci bramkę. Z kolei na wyjeździe ”Biała Gwiazda” nie potrafi zagrać ”na zero z tyłu” od… listopada 2023 roku.

Wznowienie gry i… Wisła Kraków 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢 𝐠𝐨𝐥𝐚 w 47. minucie🚨😬 📺 TV6, Polsat Sport 3, PS Premium 4

📲 Polsat Box Go#SPAWIS pic.twitter.com/zEl6Msl3vU — Polsat Sport (@polsatsport) August 8, 2024

Niemal kwadrans później rozpoczął się prawdziwy dramat, bo Spartak wyszedł na prowadzenie. Roman Prochazka otrzymał podanie na wolne pole i choć piłka została mu wygarnięta przez defensora Wisły, została wybita wprost do Philipa Azango. Nigeryjczyk przymierzył ”z woleja” lewą nogą, lobując ustawionego przed bramką Brodę. Chwilę później Wisła mogła doprowadzić do wyrównania, ale ustawiony tuż przed bramką Rodado po dośrodkowaniu z prawej strony Baeny przymierzył prosto w słupek.

W polskiej Ekstraklasie Martin Miković zaliczył trzy asysty, a łącznie na polskich boiskach miał ich osiem. Co ciekawe, jedną z nich zaliczył przeciwko… Wiśle. Po ponad siedmiu latach ponownie zanotował kluczowe podanie przy bramce przeciwko ”Białej Gwieździe”. W 68. minucie dośrodkował w kierunku wbiegającego na dalszy słupek Michala Durisa. Ten zgodnie ze swoim planem urwał się defensorom Wisły i z bliskiej odległości wpakował piłkę do pustej bramki. W tym momencie sytuacja Wisły stała się niemal beznadziejna.

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐋 😮🔝 Philip Azango idealnie złożył się do tego uderzenia. 📺 TV6, Polsat Sport 3, PS Premium 4

📲 Polsat Box Go#SPAWIS pic.twitter.com/8I9fdS9AtQ — Polsat Sport (@polsatsport) August 8, 2024

Po bramce na 1:3 piłkarze Wisły wyglądali, jakby całkowicie uszło z nich powietrze. Wynik końcowy mógł jeszcze gorszy, gdy piłka po strzale Mikovicia odbiła się od poprzeczki, a następnie od pleców Brody. Na szczęście piłka później odbiła się jeszcze od słupka, dzięki czemu nie zmierzała w świato bramki. Spartak po raz trzeci w historii pokonał polski klub w europejskich pucharach i po raz trzeci różnicą dwóch bramek. Niemal równo rok temu w Trnawie także 1:3 ulegał Lech Poznań, a w 2018 roku Spartak wygrywał w Warszawie z Legią 2:0.

Wisła nie wygrała piątego meczu z rzędu, co jest jej najgorszą serią od niemal dwóch lat. Krótko po spadku z Ekstraklasy – od sierpnia do października 2022 roku nie wygrała ośmiu meczów z rzędu. Rewanżowy mecz w Krakowie odbędzie się w czwartek 15 sierpnia o godzinie 20:30. Trzy dni wcześniej, w poniedziałek 12 sierpnia o godzinie 19:00 Wisła również zagra u siebie. Jej rywalem w czwartej kolejce Betclic 1. Ligi będzie spadkowicz z Ekstraklasy – Ruch Chorzów.

fot. screen Twitter