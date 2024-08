Girona ma następcę Dowbyka. Rekordowa sprzedaż Aberdeen

Girona w ostatnim sezonie była rewelacją rozgrywek La Liga, dlatego jej zawodnicy są rozchwytywani na rynku transferowym. Przez sprzedaże powstają luki w kadrze, dlatego uczestnik Ligi Mistrzów na bieżąco reaguje. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, nowym napastnikiem ma zostać 25-letni Macedończyk – Bojan Miovski. Klub z Katalonii zapłaci za niego łącznie 8 milionów euro.

81 punktów i trzecie miejsce tego klubu na koniec ostatniego sezonu było ogromnym sukcesem, ale przede wszystkim zaskoczeniem. Po takim osiągnięciu przychodzą jednak kolejne wyzwania, ale również problemy. Poszczególne nazwiska wyrobiły sobie bardzo wielką renomę i odeszły, a były przecież fundamentem składu trenera Michela. Mowa tutaj o takich postaciach jak Artem Dowbyk, który za ponad 30 milionów euro trafił do Romy, czy też Aleix Garcia (transfer do Bayeru Leverkusen).

Odszedł również Savinho, czyli czarujący na skrzydle Brazylijczyk, jedna z rewelacji całego sezonu w Hiszpanii, ale on był akurat tylko wypożyczony z Troyes. Co ciekawe, cała ta transakcja (wypożyczenie, sprzedaż) zawarta jest w klubach należących do City Football Group. Manchester City zapłacił za niego Francuzom 21 milionów funtów (24,5 mln euro) plus 13 milionów funtów w dodatkach (15 mln euro), jednak transfer wzbudził kontrowersje na skutek właśnie przynależności klubów do jednego właściciela – szejka Mansoura.

Girona have already lost half of their starting eleven from last season 😰💔 pic.twitter.com/oMOEUiJtcp

Yan Couto to kolejny z podstawowych zawodników, który był wypożyczony z Manchesteru City, czyli klubu-matki dla Girony. Pomocnik trafił do Borussii Dortmund za 25 milionów euro. Michel stanął przed dużym wyzwaniem, aby odbudować choć po części skład, który pozwoli mu na swobodną walkę na dwóch frontach, ponieważ Girona będzie grała przecież w Lidze Mistrzów. Do drużyny udało się ściągnąć takich zawodników:

Jak pokazują najnowsze doniesienia, to nie koniec inwestycji, ponieważ Girona chce jeszcze bardziej wzmocnić atak po odejściu Dowbyka. Mimo przyjścia Ruiza, klub nawiązał porozumienie ze szkockim Abredeen FC.

Girona pokazała w ostatnim sezonie, że ma nosa do nieoczywistych transferów. Jak widać, obiera teraz podobną taktykę, choć postać Bojana Miovskiego może okazać się naprawdę trafionym zakupem. Rozegrał aż 53 spotkania we wszystkich rozgrywkach ostatniego sezonu i zdobył 26 bramek. Warto też podkreślić, że przez dwa sezony z rzędu notował po 16 goli w samej lidze szkockiej. Dzięki niemu między innymi Aberdeen zajęło 3. miejsce w szkockiej Premiership w sezonie 2022/23 i awansowało do europejskich pucharów – finalnie zagrało wtedy w fazie grupowej Ligi Konferencji.

🔴⚪️🤝🏻 Bojan Miovski to Girona, here we go! All set to get deal sealed for fee in excess of €8m package.

Miovski wanted to play Champions League football and he wanted the move to Girona.

New striker for Michel. pic.twitter.com/BAViiJVPIA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024