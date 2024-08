Mistrz Europy zostanie w Realu Sociedad?

Mistrz Europy Martin Zubimendi miał być bohaterem głośnego transferu z Realu Sociedad do Liverpoolu. „The Reds” mieli zapłacić Baskom za ich kluczowego piłkarza 60 milionów euro. Jednak jak informują dziennikarze ”Relevo”, 25-letni pomocnik nie przejdzie do Anglii. Co więcej, według Fabrizio Romano ma dojść do przedłużenia umowy zawodnika z Realem Sociedad.

Martin Zubimendi zostanie w Realu Sociedad?

Martin Zubimendi był jednym z 26 bohaterów reprezentacji Hiszpanii, która w lipcu zdobyła czwarte w historii mistrzostwo Europy. Choć sam pomocnik Realu Sociedad nie zagrał na tym turnieju zbyt wiele, bowiem na turnieju w Niemczech zaliczył zaledwie 140 minut. Tylko w ostatnim meczu grupowym z Albanią (1:0), gdy Hiszpania była już pewna pierwszego miejsca znalazł się w wyjściowym składzie. W finale przeciwko Anglii (2:1) zaliczyć zaś 45 minut, gdyż zmienił w przerwie kontuzjowanego Rodriego.

To jednak nie przeszkodziło w zainteresowaniu Zubimendim przez jeszcze mocniejsze europejskie marki. Już w lipcu pojawiały się głosy, że Martin Zubimendi może odejść z Realu Sociedad. Najczęściej mówiło się o przejściu do Liverpoolu. Nowy menedżer „The Reds” Arne Slot bardzo liczył na wzmocnienie pozycji numer „6”. Wydawało się, że transfer do Angli jest już niemal pewny, bowiem kwota 60 milionów euro miała zostać zaakceptowana.

Do przenosin na Anfield prawdopodobnie jednak nie dojdzie. ”Relevo” informuje, że dziesięciokrotny reprezentant Hiszpanii odrzucił możliwość transferu do Liverpoolu. Zawodnik miał dojść do wniosku, że lepsze dla jego rozwoju będzie pozostanie w Realu Sociedad. Co więcej, według Fabrizio Romano Zubimendi chce pozostać na dłużej w klubie, którego jest wychowankiem i już wkrótce dojdzie do podpisania nowego kontraktu.

🚨🔴 Martín Zubimendi has rejected Liverpool with formal communication to the club tonight. Real Sociedad efforts to keep Zubi crucial to make it happen, he’s staying with new deal also ready soon. Zubimendi informed Richard Hughes tonight, as @relevo reported. pic.twitter.com/sLU7S0Qfma — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024

Martin Zubimendi w pierwszej drużynie Realu Sociedad zadebiutował w 2019 roku. Od tamtej pory rozegrał dla tego klubu 188 meczów, w których zanotował osiem bramek i siedem asyst. Obecny kontrakt pomocnika z klubem z San Sebastian jest ważny do czerwca 2027 roku. Na razie nie wiadomo, o ile zostanie przedłużona jego umowa i jakie korzyści z niej będą wynikać.

Taki obrót spraw na pewno cieszy też trenera Imanola Alguacila. Szkoleniowcowi Realu bardzo zależało na zatrzymaniu w klubie piłkarza, który przez ostatnie lata był niezwykle ważną postacią w klubie z San Sebastian. W poprzednim sezonie jego zespół zajął szóste miejsce w La Liga i dotarł do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Taka pozycja w hiszpańskiej drużynie dała im prawo startu w fazie ligowej Ligi Europy. Już w najbliższy weekend meczem z Rayo Vallecano rozpoczną zmagania w nowym sezonie La Liga.