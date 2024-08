Dwie legendy kończą karierę reprezentacyjną po EURO 2024

Pewna era futbolu się kończy. Po EURO 2024 dwóch kolejnych wyśmienitych zawodników ogłosiło, że zakończy swoje kariery reprezentacyjne. Mowa o 99-krotnym reprezentancie Chorwacji Marcelo Brozoviciu oraz 108-krotnym reprezentancie Holandii, którym jest Daley Blind. Obaj o swojej decyzji poinformowali w odstępie kilku minut.

Chorwacki pomocnik od lipca 2023 roku jest zawodnikiem Al-Nassr. Pomimo gry na Bliskim Wschodzie Marcelo Brozović w dalszym ciągu był kluczowym elementem wyjściowej jedenastki „Vatrenich” występując we wszystkich trzech meczach Chorwacji podczas mistrzostw Europy 2024 w Niemczech od pierwszej minuty.

Brozović, podobnie jak reszta drużyny spisał się przeciętnie – Chorwacja odpadła z rozgrywek już na etapie fazy grupowej zdobywając tylko dwa punkty dzięki remisom z Albanią (2:2) oraz Włochami (1:1). Po 99 występach w drużynie narodowej postanowił zakończyć karierę reprezentacyjną. Chorwaccy fani pytają: „Dlaczego nie dobiłeś do setki?” – To więcej, niż mogłem sobie wymarzyć, było lepiej i skuteczniej, niż mogłem sobie wymarzyć. I dlatego te 99 jest epickich! – napisał Marcelo Brozović.

– Czuję, że przeszedłem i osiągnąłem wszystko, czego mogłem sobie życzyć w Chorwacji, i że nadszedł czas na nowe siły, które dadzą z siebie sto procent, ponieważ tylko to jest wystarczająco dobre, gdy grasz dla Chorwacji. 99 meczów. Ciężko jest pożegnać się z Luką i Kovą, z którymi tyle przeszedłem i z którymi gra była niesamowitą przyjemnością. I wszystkim innym, bo wiedzieliśmy, jak zagrać na boisku na sto procent i jak się spier***ć poza nim. Wiem, jak bardzo będzie mi brakowało tego wszystkiego: każdego posiłku, napięcia przed meczem, dumy, gdy gra Lijeba naša (hymn Chorwacji przyp. red.), emocji, gdy świętujemy z fanami wielkie zwycięstwa i tego zwyczajnego poniedziałku, kiedy się spotykamy, przytulamy i kontynuujemy tam, gdzie zakończyliśmy ostatnim razem.

"Who's crazy enough to bid farewell with 99 caps? 🤔"

These 99 were epic: following an endless covered distance, Marcelo Brozović bids farewell to #Croatia shirt – he was one of the crucial players in this era of historic success, and we can only express sincere gratitude for… pic.twitter.com/pMrxAtQlSU

— HNS (@HNS_CFF) August 14, 2024