Tottenham dokonał kolejnego wzmocnienia w ataku

Tottenham cały czas szuka następcy Harry’ego Kane. Niedawno „Koguty” sprowadziły Dominika Solanke za rekordowe 65 milionów euro. Kolejnym wzmocnieniem w linii ataku został były piłkarz spadkowicza z Premier League, 19-letni Wilson Odobert z Burnley, który trafił na Tottenham Hotspur Stadium z myślą o przyszłości.

Chwilę po transferze Solankego, klub zaprezentował kolejną nową twarz w zespole. Na Tottenham Hotspur Stadium trafił młody Wilson Odobert z Burnley. 19-latek rozpoczynał swoją przygodę z futbolem w Paris Saint-Germain. Tam jednak nie udało mu się przebić do pierwszej drużyny, grywał jedynie w zespołach młodzieżowych. Następnie przeniósł się do Troyes, gdzie występował już na poziomie Ligue 1. W 32 spotkaniach strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty.

Rok temu trafił do Burnley, gdzie trenerem był Vincent Kompany. Zagrał 29 meczów w Premier League i zdobył trzy bramki oraz zaliczył tyle samo asyst. Najczęściej występował na pozycji skrzydłowego, jednak z powodzeniem może występować również na środku ataku. Po spadku klubu do Championship, belgijski szkoleniowiec objął Bayern Monachium. Podobny los spotkał Odoberta, który nie zabawił długo w Burnley.

Tottenham oficjalnie poinformował, że Francuz zasilił ich szeregi na zasadzie transferu definitywnego. Podpisał umowę z klubem do czerwca 2029 roku. Jak informuje Fabrizio Romano transakcja wyniosła „Koguty” 25 milionów funtów, plus ewentualne bonusy w wysokości pięciu milionów funtów. W kontrakcie została również zawarta klauzula odsprzedaży wynosząca 10% dla Burnley.

⚪️🇫🇷 Tottenham invest important fee on French winger Wilson Odobert as he was in the list of several clubs in UK and Italy.

£25m fixed fee, £5m add-ons and also 10% sell-on clause for Burnley.

Five year deal, shirt no. 29 and medical also completed in London.

Big surprise. 🪄 pic.twitter.com/bcXT9U9I9R

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024